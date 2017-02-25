Запеканка из рыбных консервов
Эта запеканка из рыбных консервов не требует особых усилий в приготовлении, да и ингредиентов минимум, которые, наверняка присутствуют в каждом холодильнике и у всех. Попробуйте это простое, но вкусное блюдо на скорую руку.
Ингредиенты:
Яйца – 3
Сайра или горбуша – 1 банка
Картофель – 3-4 шт.
Лук – 1
Сметана – 250 мл
Майонез – 250 мл
Приготовление:
Смешайте яйца, сметану и майонез.
Остальные компоненты выложите слоями в форму для запекания:
1 слой – картофель, нарезанный кружочками;
2 слой – лук, нарезанный полукольцами;
3 слой – размельченные рыбные консервы.
Залейте все слои смесью майонеза, яиц и сметаны. По желанию можно посыпать сверху тертым сыром.
Запекайте в духовке (или микроволновой печи с функцией «гриль» или «конвекция») до готовности картофеля.Мария Зимина