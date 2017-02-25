Запеканка из рыбных консервов

Эта запеканка из рыбных консервов не требует особых усилий в приготовлении, да и ингредиентов минимум, которые, наверняка присутствуют в каждом холодильнике и у всех. Попробуйте это простое, но вкусное блюдо на скорую руку.

Ингредиенты:

Яйца – 3

Сайра или горбуша – 1 банка

Картофель – 3-4 шт.

Лук – 1

Сметана – 250 мл

Майонез – 250 мл

Приготовление:

Смешайте яйца, сметану и майонез.

Остальные компоненты выложите слоями в форму для запекания:

1 слой – картофель, нарезанный кружочками;

2 слой – лук, нарезанный полукольцами;

3 слой – размельченные рыбные консервы.

Залейте все слои смесью майонеза, яиц и сметаны. По желанию можно посыпать сверху тертым сыром.

Запекайте в духовке (или микроволновой печи с функцией «гриль» или «конвекция») до готовности картофеля.

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Мария Зимина