Молочное суфле

Молочный диетический десерт готовится быстро и просто, а получается настоящее лакомство для детей и взрослых. Это вкусное и, главное, натуральное, молочное суфле, которое можно подавать не только как десерт: очень вкусно добавлять пару ложечек такого суфле в чашку с кофе — получается почти кофе-гляссе.

Ингредиенты:

кефир (или ряженка) — 0,5 л,

нежирная сметана — 1/3 стакана,

сахар — 1/4 — 1/2 стакана,

желатин — 1 ст.л.,

ванильный сахар — 0,5 пакетика.

Приготовление:

Желатин замачиваем в небольшом количестве воды, а после набухания нагреваем при постоянном помешивании до высокой температуры, но не кипятим. Затем ставим его остужаться.

Соединяем кефир, сметану, сахар (обычный и ванильный) и взбиваем их миксером около 3 минут. Не прекращая взбивать, вливаем в молочную массу остывший желатин и продолжаем взбивать еще 3 минуты. Сразу разливаем получившуюся массу в бокалы, вазочки или формочки и ставим их в холодильник до застывания (обычно на 2-4 часа).

Готовый десерт потом можно украсить на свое усмотрение ягодами, орехами, тертым шоколадом и подавать на десерт к столу. Также можно чуть уменьшить количество кефира и добавить любой натуральный ягодный сок, не изменяя общее количество жидкости. Тогда получится ягодно-молочное суфле.

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Мария Зимина