Самый простой в мире яблочный пирог

Он выручит вас всегда и когда неожиданно нагрянут гости, и когда домашние захотят сладкого, а под рукой практически ничего нет.

Ингредиенты на форму среднего размера:

сахар 1 ст.

мука 1 ст.

манка 1 ст.

сода 1 ч. л. без горки

ваниль

корица

масло сливочное 60-80 г

яблоки 4-5 шт.

сахарная пудра для украшения

Приготовление:

Масло убираем в морозилку. Духовку включаем на 180 градусов.

Делаем смесь из сухих ингредиентов (первые шесть в списке).

Яблоки натираем на крупной терке (можно с кожурой).

Сковороду или противень смазываем маслом.

Сухую смесь визуально делим на 4 части, а яблоки - на 3 части.

Высыпаем одну часть сухой смеси на противень. Сверху выкладываем слой яблок. Затем снова сухую смесь и так далее. Верхний слой - сухой.

Поверх слоев сухой смеси и яблок натираем на терке масло.

Отправляем пирог в духовку на 40-50 минут до слегка румяного состояния.

Готовый пирог важно хорошо остудить. Перед подачей посыпать сахарной пудрой.

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Мария Зимина