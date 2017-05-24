Самый простой в мире яблочный пирог
Он выручит вас всегда и когда неожиданно нагрянут гости, и когда домашние захотят сладкого, а под рукой практически ничего нет.
Ингредиенты на форму среднего размера:
сахар 1 ст.
мука 1 ст.
манка 1 ст.
сода 1 ч. л. без горки
ваниль
корица
масло сливочное 60-80 г
яблоки 4-5 шт.
сахарная пудра для украшения
Приготовление:
Масло убираем в морозилку. Духовку включаем на 180 градусов.
Делаем смесь из сухих ингредиентов (первые шесть в списке).
Яблоки натираем на крупной терке (можно с кожурой).
Сковороду или противень смазываем маслом.
Сухую смесь визуально делим на 4 части, а яблоки - на 3 части.
Высыпаем одну часть сухой смеси на противень. Сверху выкладываем слой яблок. Затем снова сухую смесь и так далее. Верхний слой - сухой.
Поверх слоев сухой смеси и яблок натираем на терке масло.
Отправляем пирог в духовку на 40-50 минут до слегка румяного состояния.
Готовый пирог важно хорошо остудить. Перед подачей посыпать сахарной пудрой.Мария Зимина