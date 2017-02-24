Мясной пирог на картофельном тесте

Изюминка этого открытого пирога с мясом — картофельное тесто, нежное и хрустящее, оно превосходно держит форму. Благодаря обилию сочной и ароматной начинки, блюдо получается необычайно сытным. Оно как нельзя кстати подойдет для ужина в кругу семьи.

Ингредиенты:

200 г картофеля

200 г муки

1 яйцо

50 г сливочного масла

соль

Ингредиенты для начинки:

500 г свинины или свиного фарша

2 болгарских перца

1 помидор

2 небольшие луковицы

100 мл молока (в заливку)

2 яйца (в заливку)

соль, перец по вкусу

немного тертого сыра

Приготовление:

Картофель очистите и отварите в подсоленной воде. Воду слейте, картофель разомните.

Добавьте к картофелю яйцо и масло, всыпьте муку и замесите тесто. Если оно слишком липнет к рукам, подсыпьте еще немного муки. Распределите картофельное тесто по смазанной маслом форме, формируя высокие бортики.

Мясо или фарш слегка обжарьте, добавьте лук, помидоры и болгарский перец, нарезанные кубиками. Обжаривайте еще несколько минут. Получившуюся начинку выложите на тесто.

Взбейте 2 яйца с молоком, добавьте соли и перца по вкусу. Залейте пирог этой смесью.

Отправьте изделие в духовку на 40 минут, выпекайте при температуре 200 °С. За 10 минут до готовности посыпьте тертым сыром.

Прелесть в том, что начинку в этом пироге можно варьировать по своему вкусу: грибы, куриное мясо, копченые колбаски, кукуруза.

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Мария Зимина