Мясной пирог на картофельном тесте
Изюминка этого открытого пирога с мясом — картофельное тесто, нежное и хрустящее, оно превосходно держит форму. Благодаря обилию сочной и ароматной начинки, блюдо получается необычайно сытным. Оно как нельзя кстати подойдет для ужина в кругу семьи.
Ингредиенты:
200 г картофеля
200 г муки
1 яйцо
50 г сливочного масла
соль
Ингредиенты для начинки:
500 г свинины или свиного фарша
2 болгарских перца
1 помидор
2 небольшие луковицы
100 мл молока (в заливку)
2 яйца (в заливку)
соль, перец по вкусу
немного тертого сыра
Приготовление:
Картофель очистите и отварите в подсоленной воде. Воду слейте, картофель разомните.
Добавьте к картофелю яйцо и масло, всыпьте муку и замесите тесто. Если оно слишком липнет к рукам, подсыпьте еще немного муки. Распределите картофельное тесто по смазанной маслом форме, формируя высокие бортики.
Мясо или фарш слегка обжарьте, добавьте лук, помидоры и болгарский перец, нарезанные кубиками. Обжаривайте еще несколько минут. Получившуюся начинку выложите на тесто.
Взбейте 2 яйца с молоком, добавьте соли и перца по вкусу. Залейте пирог этой смесью.
Отправьте изделие в духовку на 40 минут, выпекайте при температуре 200 °С. За 10 минут до готовности посыпьте тертым сыром.
Прелесть в том, что начинку в этом пироге можно варьировать по своему вкусу: грибы, куриное мясо, копченые колбаски, кукуруза.Мария Зимина