Классический сырный бутерброд с божьей коровкой

Бутерброд, пожалуй, можно считать одним из самых простых блюд. Однако, его тоже можно превратить в полноценное праздничное блюдо, надо лишь проявить фантазию.

Ингредиенты:

Батон белого хлеба

Сыр

Майонез

Чеснок

Помидоры черри

Маслины

Приготовление:

Нарезаем хлеб. Можете его поджарить, тогда бутерброды будут еще вкуснее.

Готовим пасту: натираем сыр с чесноком на мелкой терке, добавляем майонез и тщательно перемешиваем.

Намазываем полученную массу на хлеб ровным слоем.

Начинаем украшать: черри режем пополам, маслину режем на 4 части (пополам и еще пополам), несколько маслинок крошим в крошку. На бутерброд выкладываем помидорку, приставляем головку. На тельце делаем точки из крошек маслин, а на голове рисуем глазки из майонеза при помощи зубочистки.

Божьи коровки готовы. Приятного аппетита!

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Мария Зимина