Классический сырный бутерброд с божьей коровкой
Бутерброд, пожалуй, можно считать одним из самых простых блюд. Однако, его тоже можно превратить в полноценное праздничное блюдо, надо лишь проявить фантазию.
Ингредиенты:
Батон белого хлеба
Сыр
Майонез
Чеснок
Помидоры черри
Маслины
Приготовление:
Нарезаем хлеб. Можете его поджарить, тогда бутерброды будут еще вкуснее.
Готовим пасту: натираем сыр с чесноком на мелкой терке, добавляем майонез и тщательно перемешиваем.
Намазываем полученную массу на хлеб ровным слоем.
Начинаем украшать: черри режем пополам, маслину режем на 4 части (пополам и еще пополам), несколько маслинок крошим в крошку. На бутерброд выкладываем помидорку, приставляем головку. На тельце делаем точки из крошек маслин, а на голове рисуем глазки из майонеза при помощи зубочистки.
Божьи коровки готовы. Приятного аппетита!Мария Зимина