Пышные оладьи
Оладьи по этому рецепту получаются очень нежными, пышными и воздушными.
Ингредиенты:
Мука – 350-400 г
Яйцо – 1 шт.
Молоко – 500 мл
Дрожжи сухие – 1 ч. ложка
Сахар – 2-3 ст. ложки
Соль – 0,5 ч. ложки
Масло растительное для жарки
Приготовление:
Молоко подогрейте до теплого состояния и перелейте в большую миску. Добавьте 1 ложку сахара и дрожжи, перемешайте венчиком, накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 10-15 минут.
Яйцо взбейте венчиком. Добавьте в молоко яйцо, соль, оставшийся сахар и муку. Хорошо перемешайте до получения однородного густого теста.
Накройте миску и оставьте на 1-1,5 часа, тесто за это время должно увеличиться вдвое.
Раскалите на сковороде растительное масло, выложите ложкой на сковороду оладьи и обжарьте их с двух сторон до готовности.
Подавайте со сметаной или вареньем.Мария Зимина