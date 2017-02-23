Пышные оладьи

Оладьи по этому рецепту получаются очень нежными, пышными и воздушными.

Ингредиенты:

Мука – 350-400 г

Яйцо – 1 шт.

Молоко – 500 мл

Дрожжи сухие – 1 ч. ложка

Сахар – 2-3 ст. ложки

Соль – 0,5 ч. ложки

Масло растительное для жарки

Приготовление:

Молоко подогрейте до теплого состояния и перелейте в большую миску. Добавьте 1 ложку сахара и дрожжи, перемешайте венчиком, накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 10-15 минут.

Яйцо взбейте венчиком. Добавьте в молоко яйцо, соль, оставшийся сахар и муку. Хорошо перемешайте до получения однородного густого теста.

Накройте миску и оставьте на 1-1,5 часа, тесто за это время должно увеличиться вдвое.

Раскалите на сковороде растительное масло, выложите ложкой на сковороду оладьи и обжарьте их с двух сторон до готовности.

Подавайте со сметаной или вареньем.

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Мария Зимина