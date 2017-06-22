Ленивые голубцы

Хотите голубцы, но нет времени на их приготовление? Вас выручит превосходное блюдо - ленивые голубцы.

Ингредиенты:

мясо - 500 г

капуста белокочанная - 1 кг

рис - 70 г (или 200 г отварного)

лук репчатый - 2 шт

морковь - 1 шт

масло растительное - 2 столовые ложки

томатная паста - 5 столовых ложек

сухари панировочные - 50 г

сметана - 50 г

соль - по вкусу

Приготовление:

Рис отварить до полуготовности. Мясо провернуть с луком и капустой через мясорубку. Добавить к капустно-мясной массе рис, посолить, сформировать тефтели. Запанировать их в сухарях. Лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной тёрке. Дно жаропрочной формы смазать растительным маслом. Припорошить тёртой морковью и луком.

Выложить в жаропрочное блюдо ленивые голубцы и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут - чтобы схватилась панировка.

Овощной или мясной бульон заправить сметаной и томатной пастой. Залить этим бульоном «ленивые голубцы» и тушить в духовке 45-50 минут.

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Мария Зимина