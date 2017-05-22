Блинный пирог с помидорами, грибами и сыром
Блинный пирог - популярное блюдо, которое представляет собой блины, прослоенные начинкой.
Ингредиенты:
Блины:
Яйцо куриное — 3 шт.
Молоко — 300 мл
Мука — 150 г
Зелень — 1 пучок
Соль, сахар — по вкусу
Начинка:
Шампиньоны — 300 г
Помидоры — 3 шт.
Сыр — 200 г
Чеснок — 2 зубчика
Приготовление:
1. Сначала приготовим блины. Для этого взбиваем яйца с молоком, затем добавляем муку, соль и сахар. Зелень мелко крошим и добавляем в блинное тесто. Жарим блины на разогретой сковороде с двух сторон. У вас получится около 5 - 6 блинов.
2. Помидоры нарезаем кружочками. Сыр натираем на крупной терке, грибы очищаем, нарезаем пластинами и слегка обжариваем, немного солим. Если вы будете использовать чеснок, то продавите его через пресс для чеснока.
3. Теперь складываем пирог. Для этого нужно в форму выложить один блин, на него выложить немного помидоров (посолить и поперчить), грибов, посыпать сыром с чесноком, накрыть вторым блином и так далее. Верхний блин только посыпаем сыром.
4. Отправляем пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 15 – 20 минут. Готовый пирог немного остудить и подавать горячим или холодным.Мария Зимина