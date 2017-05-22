Блинный пирог с помидорами, грибами и сыром

Блинный пирог - популярное блюдо, которое представляет собой блины, прослоенные начинкой.

Ингредиенты:

Блины:

Яйцо куриное — 3 шт.

Молоко — 300 мл

Мука — 150 г

Зелень — 1 пучок

Соль, сахар — по вкусу

Начинка:

Шампиньоны — 300 г

Помидоры — 3 шт.

Сыр — 200 г

Чеснок — 2 зубчика

Приготовление:

1. Сначала приготовим блины. Для этого взбиваем яйца с молоком, затем добавляем муку, соль и сахар. Зелень мелко крошим и добавляем в блинное тесто. Жарим блины на разогретой сковороде с двух сторон. У вас получится около 5 - 6 блинов.

2. Помидоры нарезаем кружочками. Сыр натираем на крупной терке, грибы очищаем, нарезаем пластинами и слегка обжариваем, немного солим. Если вы будете использовать чеснок, то продавите его через пресс для чеснока.

3. Теперь складываем пирог. Для этого нужно в форму выложить один блин, на него выложить немного помидоров (посолить и поперчить), грибов, посыпать сыром с чесноком, накрыть вторым блином и так далее. Верхний блин только посыпаем сыром.

4. Отправляем пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 15 – 20 минут. Готовый пирог немного остудить и подавать горячим или холодным.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Мария Зимина