Пять вкусных и небанальных растительных масел

Популярные подсолнечное и оливковое — далеко не единственные вкусные, доступные и широкоиспользуемые в кулинарии масла. Разнообразить любой салат, закуску и десерт можно с помощью других ароматных и не менее полезных масел. Мы выбрали 5 лучших, которые обладают богатым вкусом,а в соотношении полезных элементов даже превосходят своих популярных кулинарных собратьев.

Кунжутное масло

Темное и светлое кунжутное масло производят из сырых или прокаленных семян кунжута соответственно. Первое — светлое — имеет «сырой» вкус и едва уловимым послевкусием сезама. Темное масло обладает крайне сильным ореховым ароматом. Такое масло часто используют в индийской, тайской и других юго-азиатских кухнях. Им заправляют супы, овощные блюда, салаты. На сильном огне такое масло горит.

Масло грецкого ореха

Масло с богатым, отчетливым, насыщенным вкусом, которое изготавливают из жаренных грецких орехов. Использовать в кулинарии широко его стали только в XIX веке во Франции, до этого масло отжимали из сырого ореха и использовали в промышленных целях — для обработки дерева (например, скрипок Страдивари). Качественное (и неразбавленное рафинированным) масло грецкого ореха недолговечно — открытую бутылку стоит хранить в холодильнике и использовать в течении нескольких месяцев. Таким маслом заправляют листовые и салаты из свежих овощей, рыбу. При нагревании масло горит.

Масло из косточек винограда

В таком масле нет холестерина, много витамина Е и жирных кислот. Масло виноградных косточек изготавливают из косточек, остающихся в виноградном жмыхе после отжима сока. Их отделяют от выжимок и осторожно высушивают в центрифугах, после чего раздавливают и отжимают масло. Имеет нежный, легкий вкус с нотами свежей травы, обладает красивым бледно-зеленым цветом. Важно — у масла высокая температура разложения, что делает его удобным для жарки при высоких температурах.

Тыквенное масло

Где-то в середине XVIII века австрийцы начали извлекать масло из семян тыквы. Сложный темный зеленый с коричневым цвет и немного сладковатый аромат и вкус жаренных семян — такое масло обладает очень богатой, немного тягучей структурой. Идеально подходит к овощным салатам. Хранить масло тыквенных семечек в прохладном месте, в бутылке с темным стеклом, ведь оно очень чувствительно к свету

Рапсовое масло (масло канола)

Еще тридцать лет назад рапс широко не культивировали и не использовали для производства масла. Затем канадские селекционеры вывели новый сорт — канола — который больше подходил для питания. Полученное путем холодного отжима, масло канола имеет легкий, слегка пикантный вкус с растительным послевкусием. Состоит преимущественно из мононенасыщенных жирных кислот, богато полиненасыщенными омега-3 и омега-6. Используют такое масло как для заправки салатов и основных блюд, так и для жарки, выпечки кондитерских изделий.

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Мария Зимина