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Сырный супчик на скорую руку

Сырный супчик на скорую руку
 

Сырный суп — это быстрое, сытное и согревающее блюдо. Смело зовите гостей и в теплой компании наслаждайтесь его сливочным вкусом.

Ингредиенты:

2 куриные ножки

2 плавленых сырка

4 картофеля

1 морковь

1 лук

50 гр поджаренных белых сухариков

50 мл растительного масла

соль, перец, ваши любимые приправы по вкусу

Приготовление:

Возьмите 2,5 литра воды и приготовьте из куриных ножек бульон.

Куриные ножки выньте из бульона и мясо мелко нарежьте.

Картошку нарежьте кубиками и варите в бульоне до готовности.

Лук нашинкуйте, морковь натрите на крупной терке и обжарьте их на растительном масле до золотистого цвета.

Нарежьте плавленый сырок небольшими кубиками.

Положите в бульон нарезанные сырки, нашинкованное мясо, спассерованные лук и морковь, добавьте специи. Варите до полного растворения сырков.

Подавайте с зеленью и сухариками.

Мария Зимина
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