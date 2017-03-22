Сырный супчик на скорую руку
Сырный суп — это быстрое, сытное и согревающее блюдо. Смело зовите гостей и в теплой компании наслаждайтесь его сливочным вкусом.
Ингредиенты:
2 куриные ножки
2 плавленых сырка
4 картофеля
1 морковь
1 лук
50 гр поджаренных белых сухариков
50 мл растительного масла
соль, перец, ваши любимые приправы по вкусу
Приготовление:
Возьмите 2,5 литра воды и приготовьте из куриных ножек бульон.
Куриные ножки выньте из бульона и мясо мелко нарежьте.
Картошку нарежьте кубиками и варите в бульоне до готовности.
Лук нашинкуйте, морковь натрите на крупной терке и обжарьте их на растительном масле до золотистого цвета.
Нарежьте плавленый сырок небольшими кубиками.
Положите в бульон нарезанные сырки, нашинкованное мясо, спассерованные лук и морковь, добавьте специи. Варите до полного растворения сырков.
Подавайте с зеленью и сухариками.Мария Зимина