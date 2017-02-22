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Паста Карбонара

Паста Карбонара
 

Паста карбонара – это спагетти с тонкими ломтиками бекона, залитые сверху соусом из яиц и сыра. Этот соус доходит до полной готовности от жара только что сваренной пасты.

Ингредиенты:

Спагетти 250 г

Масло сливочное 20 г

Чеснок 2 зубчика

Лук красный 1 головка

Бекон 50 г

Сливки 20%-ные 200 мл

Сыр пармезан тертый 50 г

Яйцо куриное 4 штуки

Соль по вкусу

Перец черный молотый по вкусу

Приготовление:

1. Вскипятите воду в большой кастрюле и сварите пасту до состояния аль денте. Обычно для этого нужно варить ее на минуту меньше, чем указано на пачке.

2. Пока паста варится, растопите на сковороде масло и обжарьте на нем мелко нарезанные лук, чеснок и бекон. До мягкости и до отчетливого чесночного и жаренобеконного запаха.

3. Снимите сковороду с огня и в глубокой миске взбейте четыре яичных желтка со сливками и тертым пармезаном. Посолите и поперчите смесь, еще раз взбейте.

4. В готовые спагетти вывалите обжаренные с луком и чесноком кусочки бекона. Влейте смесь сливок, желтков и пармезана, перемешайте. И сразу подавайте, посыпав свеженатертым сыром и черным молотым перцем.

Мария Зимина
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