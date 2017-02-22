Паста Карбонара
Паста карбонара – это спагетти с тонкими ломтиками бекона, залитые сверху соусом из яиц и сыра. Этот соус доходит до полной готовности от жара только что сваренной пасты.
Ингредиенты:
Спагетти 250 г
Масло сливочное 20 г
Чеснок 2 зубчика
Лук красный 1 головка
Бекон 50 г
Сливки 20%-ные 200 мл
Сыр пармезан тертый 50 г
Яйцо куриное 4 штуки
Соль по вкусу
Перец черный молотый по вкусу
Приготовление:
1. Вскипятите воду в большой кастрюле и сварите пасту до состояния аль денте. Обычно для этого нужно варить ее на минуту меньше, чем указано на пачке.
2. Пока паста варится, растопите на сковороде масло и обжарьте на нем мелко нарезанные лук, чеснок и бекон. До мягкости и до отчетливого чесночного и жаренобеконного запаха.
3. Снимите сковороду с огня и в глубокой миске взбейте четыре яичных желтка со сливками и тертым пармезаном. Посолите и поперчите смесь, еще раз взбейте.
4. В готовые спагетти вывалите обжаренные с луком и чесноком кусочки бекона. Влейте смесь сливок, желтков и пармезана, перемешайте. И сразу подавайте, посыпав свеженатертым сыром и черным молотым перцем.Мария Зимина