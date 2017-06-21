Творожная запеканка без муки

Эта нежная творожная запеканка - идеальный десерт для тех, кто обожает сладкое и не любит заморачиваться с готовкой. В магазине такой вкуснятины ты точно не купишь.

Ингредиенты:

Творог – 500 г

Яйца – 5 шт.

Масло сливочное или маргарин – 50 г

Изюм – по вкусу

Цедра – с одного лимона

Манка – 1 ст. ложка с горочкой

Сахар – 100 г

Сметана – 50 г

Приготовление:

Желтки отделить от белков, добавить 50 г сахара, взбить миксером. Добавить размягченное масло, изюм и лимонную цедру, манку - перемешать, добавить творог и снова взбить. Чем более мелкозернистый будет творог, тем нежнее получится запеканка. Домашний творог можно 2 раза пропустить через мясорубку или взбить блендером.

Теперь необходимо взбить белки в крепкую пену, постепенно добавляя оставшийся сахар.

Соединить с творожной массой. Ни в коем случае не взбивать, а аккуратно перемешать лопаткой или деревянной ложкой. Ну, если уж совсем не хочется возиться, то можно воспользоваться миксерными мешалками на малой скорости. Венчики лучше отложить в сторону до лучших времен. Таким образов пузырьки, составляющие белковую пену – сохранятся в максимальном количестве и поднимут творожную массу до высоты вкуснейшего кулинарного шедевра.

Форму для запекания смазать маслом, можно присыпать манкой, вылить тесто и сверху помазать сметаной. В зависимости от творога, консистенция может получаться разной. Если она достаточно густая, сметану просто можно размазать ложкой по поверхности запеканки. Или нарисовать какой-нибудь узор, выдавливая сметану из пакетика со срезанным носиком.

Выпекать при температуре 160 градусов, пока запеканка не зарумянится. Еще учтите, что она сильно поднимается во время выпекания, форму нужно взять поглубже.

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Мария Зимина