Десять рецептов вкусного печенья, которое готовится пятнадцать минут

Почему иногда так сильно хочется домашнего печенья? Потому что его вкус не сравнишь с магазинным.

1. Кокосовое печенье

Ингредиенты:

100 г муки

100 г сахара

200 г кокосовой стружки

2 яйца

1 ч. л. разрыхлителя

Приготовление:

Яйца взбить с сахаром. Добавить кокосовую стружку, перемешать. Всыпать муку с разрыхлителем, снова перемешать. Убрать тесто в холодильник на полчаса. Руки смочить водой и сформировать из теста печенье. Выпекать при температуре 180 градусов около 15 минут.

2. Яблочное печенье

Ингредиенты:

120 г сахара

1 пакетик ванилина

4 яйца

200 г маргарина

500 г муки

1 пакетик разрыхлителя

3 яблока

Приготовление:

Яйца растираем с сахаром и ванилином, добавляем растопленный маргарин, перемешиваем. Затем добавляем муку, смешанную с разрыхлителем, и вымешиваем ложкой тесто. Яблоки чистим и режем мелкими кубиками, добавляем в тесто. Выкладываем столовой ложкой небольшие горки на противень, застеленные бумагой для выпечки, и выпекаем в разогретой до 200 °С духовке до золотистого цвета буквально 10–15 минут.

3. Кунжутное печенье

Ингредиенты:

70 г муки

60 г сливочного масла

120 г сахара

1 яйцо

1/2 ч. л. экстракта ванили или 1 пакетик ванильного сахара

1 ч. л. свежевыжатого лимонного сока

160 г семян кунжута

1/2 ч. л. разрыхлителя

1/2 ч. л. соли

Приготовление:

Смешать муку, разрыхлитель и соль. Взбить размягченное масло с сахаром. Затем добавить яйцо, ваниль и лимонный сок и взбивать 20–30 секунд миксером. На низкой скорости миксера добавлять небольшими порциями муку. Лопаткой вмешать весь кунжут (его можно заранее обжарить). Духовку нагреть до 180 градусов. На листы пекарской бумаги выкладывать чайной ложкой лепешечки на расстоянии друг от друга в 3–4 см, так как печеньки могут растекаться. Выпекать 8–15 мин в зависимости от размера.

4. Шоколадное печенье

Ингредиенты:

240 г шоколада для плавления

4 ст. л. сливочного масла

2/3 чашки муки

1/2 ч. л. разрыхлителя

1/2 ч. л. соли

2 больших яйца

3/4 чашки сахара

1 ч. л. ванильного сахара

150 г шоколада, нарезанного на кусочки

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите лист для выпечки пергаментной бумагой. Измельчите шоколад на кусочки. Смешайте миксером сахар, яйца и ванильный сахар (около 4 минут). Растопите 240 г шоколада с маслом на водяной бане или в микроволновой печи. Добавьте расплавленный шоколад в сахарно-яичную смесь и смешайте на низкой скорости. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Добавьте в шоколадную смесь и перемешайте. Положите в тесто оставшиеся 150 г шоколада кусочками и перемешайте. Выложите круглые печенья с помощью столовой ложки на лист для выпечки на расстоянии 5–7 см друг от друга. Выпекайте в духовке 12–15 минут.

5. Домашнее овсяное печенье

Ингредиенты:

100 г сливочного масла

1 стакан сахара

2 яйца

1 стакан овсяных хлопьев

1 стакан муки

орехи, цукаты, сухофрукты

Приготовление:

Для начала сливочное масло вместе с сахаром выкладываем в удобную посуду и выминаем вилкой. Затем мешаем миксером до получения однородной массы. Добавляем яйца и перемешиваем. Высыпаем стакан овсяных хлопьев. Перемешиваем и добавляем начинку по вкусу: орехи, курагу, изюм или цукаты, а можно и все вместе. Суммарно около 2 стаканов начинки. Перемешиваем и добавляем муку. Из получившейся массы делаем шарики, обмакиваем в муке и придаем форму печенья. Выкладываем на противень, застеленный бумагой для выпекания и смазанный оливковым маслом. Выпекаем при 200 градусах 15 минут.

6. Молочные коржики

Ингредиенты:

400 г муки

200 г сахара

100 г сливочного масла

1 яйцо

80 мл молока

1/2 ч. л. разрыхлителя

Приготовление:

Взбить размягченное сливочное масло с сахаром. Добавить яйцо, молоко и разрыхлитель, перемешать. Добавить муку и замесить эластичное тесто. Раскатать тесто в пласт толщиной 7–10 мм. Специальной формочкой с волнистыми краями или обычной металлической формой для тарталеток вырезать коржики. Противень застелить пергаментной бумагой. Духовку нагреть до 180 градусов. Переложить вырезанные коржики на противень. Печь минут 15 до слегка зарумянившихся краев. Главное — не передержать коржики в духовке, иначе они превратятся в обычное печенье.

7. Банановое печенье

Ингредиенты:

2 больших мягких банана

1 стакан геркулеса

орехи, изюм, шоколад, корица (по желанию)

Приготовление:

Размять бананы с геркулесом, перемешать. Добавить орехи, изюм, шоколад. Готовить при 180 градусах в духовке на пергаментной бумаге 15 минут.

8. Печенье «Мадлен»

Ингредиенты:

120 г муки

2 яйца

80 г сахара

90 г сливочного масла

1 ст. л. лимонного сока

Приготовление:

Слегка растопить сливочное масло, добавить к нему яйца и сахар. Взбить все миксером или венчиком. Добавить муку и лимонный сок. Тщательно перемешать. Выложить тесто в формочки «Мадлен» (или любые другие). Выпекать при температуре 190–200 градусов 12–15 минут.

9. Печенье «Кофейные зерна»

Ингредиенты:

4 ст. л. молока

5 ст. л. растворимого кофе

200 г сливочного масла

200 мл сливок (30%)

250 г сахара

3 ст. л. какао

650 г муки

Приготовление:

Кофе растворяем в горячем молоке. После добавляем масло, сахар, сливки, какао. Все взбиваем. Затем добавляем муку и вымешиваем тесто. Из теста, отрывая кусочки, делаем шарики, слегка их вытягивая и придавая форму зерен. Затем палочкой или зубочисткой делаем продольный разрез, глубокий, но не до конца. Выкладываем зерна на лист. Печем в разогретой до 180 градусов духовке 12–15 минут.

10. Печенье к чаю «Гости на пороге»

Ингредиенты:

2 яичных желтка

1 пакетик ванильного сахара

230 г муки

80 г сахарной пудры

120 г сливочного масла

3/4 ч. л. лимонной цедры

Приготовление:

Разогреть духовку до 175 градусов. Застелить противень пергаментной бумагой, смазать маслом и присыпать мукой. Просеять муку и сахар в одну миску. Добавить размягченное сливочное масло, яичные желтки и лимонную цедру. Перемешать ингредиенты до однородности. Месить 5–10 минут, чтобы тесто приняло эластичную форму. Сформировать тесто в «колбаску» и порезать на кружки. Положить кружки на противень и выпекать 10 минут.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Мария Зимина