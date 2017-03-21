Персиковый торт без выпечки
Торты без выпечки приходят на помощь тем домохозяйкам, у кого нет духовки или кто не дружит с выпечкой. Такие торты не занимают много времени и готовятся из минимального набора продуктов.
Ингредиенты:
Печенье Юбилейное 250 г
Масло сливочное 180 г
Персики консервированные 800 г
Творожная масса 500 г
Сливки 30-33% 500 мл
Желатин 30 г
Приготовление:
Печенье растолочь. Крошку смешать с теплым сливочным маслом.
Разъемную форму застелить бумагой для выпекания или пищевой пленкой. Выложить в форму ровным слоем получившееся тесто и хорошо утрамбовать его с помощью ложки. Поставить в холодильник, чтобы корж затвердел.
Консервированные персики откинуть на сито. С помощью блендера сделать пюре. Сок от персиков подогреть в микроволновке и растворить в нем быстрорастворимый желатин. Разделить этот сироп на две части.
Творожную массу растереть. И соединить ее с взбитыми сливками. Одну часть желатина добавить в сырковую массу. А другую в персиковое пюре.
Выложить на остывший корж в начале творожную массу и разровнять. Затем персиковое пюре выложить ложкой на творожную начинку. Поставить торт на ночь в холодильник.Мария Зимина