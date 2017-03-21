Персиковый торт без выпечки

Торты без выпечки приходят на помощь тем домохозяйкам, у кого нет духовки или кто не дружит с выпечкой. Такие торты не занимают много времени и готовятся из минимального набора продуктов.

Ингредиенты:

Печенье Юбилейное 250 г

Масло сливочное 180 г

Персики консервированные 800 г

Творожная масса 500 г

Сливки 30-33% 500 мл

Желатин 30 г

Приготовление:

Печенье растолочь. Крошку смешать с теплым сливочным маслом.

Разъемную форму застелить бумагой для выпекания или пищевой пленкой. Выложить в форму ровным слоем получившееся тесто и хорошо утрамбовать его с помощью ложки. Поставить в холодильник, чтобы корж затвердел.

Консервированные персики откинуть на сито. С помощью блендера сделать пюре. Сок от персиков подогреть в микроволновке и растворить в нем быстрорастворимый желатин. Разделить этот сироп на две части.

Творожную массу растереть. И соединить ее с взбитыми сливками. Одну часть желатина добавить в сырковую массу. А другую в персиковое пюре.

Выложить на остывший корж в начале творожную массу и разровнять. Затем персиковое пюре выложить ложкой на творожную начинку. Поставить торт на ночь в холодильник.

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Мария Зимина