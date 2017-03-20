Самые полезные кулинарные советы

Эти полезные советы по кулинарии пригодятся молодым хозяйкам, которые только учатся кулинарным премудростям. Хотя не исключено, что и опытные хозяйки возьмут себе из них кое-что на заметку.

Курица.

1. Курицу нужно вынимать из отвара перед самой едой, не давая ей обсохнуть, иначе она будет менее вкусной.

2. Отварная курица будет вкуснее, если, вынув её из бульона, вы посолите её, а затем положите в другую кастрюлю, накрыв крышкой или полотенцем.

Рыба.

1. Перед жаркой рыбу нужно обвалять в сухарях или муке, смешанных с тертым сыром.

2. При чистке скользкой рыбы можно опускать пальцы в соль — это облегчит труд.

3. Чтобы определить готовность варёной рыбы, надо воткнуть в неё спичку. Если спичка легко входит в мякоть, блюдо готово.

4. Бочки из под рыбы нельзя использовать для других продуктов.

5. Селёдка будет нежной и менее солёной, если её вымочить в крепком настое чая или в молоке.

6. Свежую рыбу можно хранить летом два-три дня в хорошо проветриваемом помещении, если ее предварительно выпотрошить, удалить жабры, но не мыть, а вытереть тряпкой, натереть снаружи и внутри солью.

Мясо,субпродукты.

1. Чтобы печёнка была мягче, подержите ее за 2-1,5 часа до приготовления в холодном молоке или чистой воде.

2. Для данного типа хранения мяса необходимо приготовить крепкий раствор уксусной кислоты, промокнуть им тряпку или полотенце, и плотно обернуть полотном мясо. Подготовленное к хранению указанным способом мясо помещают в кастрюлю с крышкой или иную закрытую посуду. Перед употреблением, мясо тщательно промывается холодной водой.

3. Как хранить мясо вне холодильника? Мясо нарезается большими кусками, натирается солью и храниться в стеклянной или глиняной посуде с крышкой.

4. Чтобы мясо не подгорело в духовке, налейте на противень немного воды, или установите в духовку жаропрочную посуду с водой.

5. Если вы собираетесь приготовить блюдо восточной кухни вашим выбором должна стать баранина.

6. При обжаривании порционных кусков мяса не рекомендуется закрывать посуду крышкой, так как в этом случае пар не улетучивается, а оседает на мясе и придает ему вкус тушеного, а не жареного.

7. Мясо лучше солить и жарить непосредственно перед подачей на стол. Даже непродолжительное хранение жареного мяса ухудшает его вкус.

8. В мясной фарш для пельменей добавьте молоко или сливки. Пельмени будут более сочными и вкусными.

9. Не отбивайте бифштексы - от этого они становятся жесткими, так как волокна разрушаются. Лучше разомните их скалкой.

10. Чтобы мясо после жарки в духовке не было жестким, во время приготовления поливайте его горячей водой или горячим бульоном. Не используйте для этих целей холодную воду.

11. Чтобы готовое мясо получилось мягким, нарезайте его поперек волокон.

12. Чтобы во время жарки мясной сок не вытекал, готовьте его в сильно нагретом жире.

13. Чтобы во время жарки масло не разбрызгивалось, протрите дно сковородки раствором уксуса.

14. Сырую печёнку можно сохранить в течение 2—3 дней, если обмазать её растительным маслом.

15. Если вы собираетесь печь печёнку на решётке, не солите её предварительно. Посолите перед подачей на стол — она будет более сочная и вкусная.

16. С печёнки легко снять пленку, если опустить её на минутку в горячую воду.

17. Печёнка становится очень вкусной, если перед тем как жарить подержать её 2—3 часа в молоке.

Бульон.

1. Чтобы бульон получился вкусным его нужно варить на медленном огне.

2. Чтобы бульон не потерял свой вкус и аромат не следует класть много овощей.

3. Сохранять бульон даже в холодильнике нужно только процеженным. Для хранения бульон переливают в стеклянную банку или в суповую миску, посуду с бульоном покрывают кусочком чистой марли.

4. Бульон не надо солить, если потом он будет использоваться для соуса или заливного.

5. Щи из кислой капусты рекомендуется солить уже после того, как капуста сварится – иначе легко пересолить.

6. Борщ будет вкуснее, если в еще готовящемся бульоне сварить целый картофель, достать, размять ее вилкой, разбавить бульон и вылить в кастрюлю. Этот прием также помогает загустить и улучшить вкус супов.

7. Если не успели снять накипь с закипевшего бульона долейте стакан холодной воды и при закипании остатки поднимутся на поверхность.

Грибы.

1. Чтобы очищенные грибы не почернели, их кладут в подсоленную воду, добавив в неё немного уксуса.

2. Сушеные грибы подержите несколько часов в молоке, добавив в него немного соли. Они станут совсем как свежие.

Яйца.

1. Чтобы, не разбивая скорлупы, узнать, сырое яйцо или вареное, можно попробовать вращать его на столе, как волчок, вокруг оси. Вареное яйцо будет вращаться, а сырое, сделав один-два оборота, остановится.

2. Чтобы проверить свежесть яйца, его нужно опустить в посуду с холодной водой. Если яйцо свежее, оно останется на дне. Если яйцо тухлое, оно всплывет наверх.

Овощи.

1. Если картофель варится в «мундире», проколите кожицу в нескольких местах – он не рассыплется.

2. Если печь картофель в кожуре, следует помыть его с помощью щетки, ополоснуть чистой водой, и кожура будет съедобной.

3. Чтобы картофель не был жёстким, в рассольник его нужно класть до огурцов.

4. Чтобы легче очистить картофель, сваренный в кожуре, сразу же после варки надо облить его холодной водой.

5. Картофель будет вкуснее, если его перед тем, как жарить, опустить на несколько минут в горячую воду и дать обсохнуть, а затем положить на сильно разогретую сковородку. Солить надо, когда ломтики подрумянятся, тогда из них не вытекает сок, ломтики сохраняют форму, цвет и вкус.

6. Мороженый репчатый лук возможно сделать свежим, если замороженную луковицу поместить на несколько часов в холодную воду. Из опыта знаю, что вкус у такого лука будет практически как у свежего.

7. Вареную репу легче очистить, пока она ещё не остыла.

8. Чтобы варёная свёкла получилась сочной и вкусной, её нужно отварить, не очищая кожуры и не срезая корешков.

9. Очищенную свёклу нельзя хранить на воздухе, так как витамин С разрушается от взаимодействия с кислородом.

10. Горох и фасоль плохо развариваются в жёсткой воде, поэтому промытые горох и фасоль нужно замочить с вечера в холодной воде (лучше кипячёной) и в этой же воде варить. Солить в почти готовом виде.

11. Стручки гороха и фасоли останутся зелёными, если их варить в сильно кипящей воде.

12. Картофельное пюре надо разбавлять только горячим молоком, от холодного оно становится серым.

13. Огурцы, помидоры, баклажаны, сладкий перец следует хранить в холодильнике на нижней полке, уложенными не толстым слоем в открытой миске или эмалированной кастрюле. Не стоит держать эти овощи в полиэтиленовых мешочках.

14. Поскольку капуста при тушении часто пригорает, нужно следить за тем, чтобы на дне посуды всегда была жидкость, то есть - чаще перемешивать.

15. Чтобы убрать запах варящейся капусты, положите кусочек хлеба в кастрюлю, он уберёт неприятный запах.

16. Процесс приготовления свеклы можно ускорить, проварив её не менее 1 часа 10 минут, слить воду, в которой она варилась, и залить опять холодной водой. Через 10 минут воду слить.

Фрукты.

1. Киви не рекомендуется использовать в желе, так как он содержит вещества, препятствующие загустению желатина.

2. При покупке лимонов обратите внимание на кожуру: она должна быть целой и слегка блестеть, на ней не должно быть черных или коричневых пятен и щебинок.

3. Если вы собираетесь сразу использовать лимон, выбирайте более желтый и слегка мягковатый (для проверки просто аккуратно нажмите на него).

4. Лимон следует хранить в прохладном проветриваемом месте или в холодильнике.

5. Лимон так же предупреждает окисление фруктов и овощей - если, например, сбрызнуть нарезанные яблоки или авокадо лимонным соком, они не потемнеют и останутся свежими и красивыми.

Масло, жир.

1. Чтобы кипящее масло не разбрызгивалось по плите, надо положить в жаровню, перед тем как поставить ее на огонь, кусочек хлеба.

2. Проверить, достаточно ли разогрелся жир для жаренья пирожков можно, капнув в него 2—3 капли воды, если они испарятся с поверхности, жир готов, если уйдут на дно, значит пирожки опускать рано.

3. Рафинированное масло можно нагревать до значительно большей температуры, чем нерафинированное.

Тесто, выпечка.

1. Сухие изделия из теста сохраняются длительное время, если их положить в жестяную коробку, плотно ее закрыть и держать в прохладном помещении.

2. Круто замешанное тесто не будет прилипать, если его раскатывать бутылкой, наполненной холодной водой.

3. Замешивая тесто, не высыпайте муку в жидкость, а наоборот, жидкость постепенно, тонкой струйкой вливайте в муку и перемешивайте.

4. Прежде чем замешивать тесто, надо просеять муку — это обогатит ее кислородом и разрыхлит. Тесто получится пышнее.

5. Не рекомендуется хранить вместе чёрный и белый хлеб. От этого вкус белого ухудшается, так как он легко воспринимает запах черного.

6. Тёплый воздушный кекс надо разрезать горячим, тогда он не помнется. Можно воспользоваться толстой ниткой; крепко натянуть её обеими руками и осторожно отделить нужный кусок.

7. Мак быстро протухает. Свежий мак лучше всего держать в мешочке из полотна в прохладном помещении, которое хорошо проветривается. Молоть мак следует только перед употреблением, перемолотый он быстрее портится, прогоркает.

8. Чтобы получить гладкую поверхность при укладывании глазури на торт, опустите нож в горячую воду и быстро заглаживайте глазурь. Перед тем как вылить глазурь на торт, рекомендуется слегка посыпать его крахмальной мукой. Это задержит глазурь от растекания.

9. Испечённые блины можно хранить завернутыми в фольгу в холодильнике - 2 дня, в морозилке - несколько недель.При этом они не утратят вкусовых качеств, но будут мягкими.

10. 2-3 столовые ложки сахарного песка, добавленные в тесто, сделают блины более хрустящими и окрасят в нежный золотистый цвет.

11. Блины будут более рыхлыми (но и более толстыми), если в тесто сначала положить желтки, а несколько позже добавить взбитые в пену белки.

12. Готовые блины не остынут, если тарелку, куда их складывают прямо со сковородки, держать на кастрюле с кипящей водой.

Напитки.

1. Кофейные зёрна нельзя размалывать ни слишком мелко, ни слишком крупно. Чересчур мелко размолотый кофе проходит через фильтр и напиток становится мутным, а крупно размолотый кофе медленно настаивается и теряет аромат.

2. Молоко не убежит, если края кастрюли смазать маслом.

3. Чтобы молоко быстрее вскипело и не пригорело, можно положить в него немного сахара.

4. Если нет холодильника, то в жаркие дни молоко можно сохранять 2—3 сут, если его кипятить утром и вечером. Посуду с молоком надо оставлять открытой, пока оно не охладится.

5. Купите 2 кг сочных лимонов, вымойте, выжмите из них сок, разлейте в формочки для льда и поместите в морозилку. Так у вас в морозильной камере всегда будет лимонный сок для приготовления напитков, соусов, чая и десертов.

6. Чай станет намного ароматнее, если в коробку, где он хранится, положить небольшую лимонную или апельсиновую корочку.

7. Чтобы приготовить компот из нежных сортов яблок и груш, их следует опустить в кипящий сироп и тотчас прекратить нагревание, дать компоту настояться в посуде, закрытой крышкой – тогда фрукты не разварятся.

8. Компот и варенье из вишен лучше делать без косточек, так как через год в нём начинает накапливаться вещества, не рекомендуемые к употреблению.

9.Чтобы сохранить аромат и вкус фруктов и ягод для компота, варите их в заранее подготовленном сиропе.

10. Компот из яблок получится более вкусным, если добавить в него корицу.

Крупы.

1. Рис получится белым и вкусным, если в воду добавить немного уксуса.

2. В посуду с солью положите несколько рисовых зёрнышек или листок промокательной бумаги – это защитит соль от влаги и появления комков.

3. Если суп пересолен и нет желания разбавить его водой, можно стакан чисто просеянного риса положить в кусок чистой ткани и прокипятить в пересоленном супе. Рис впитывает в себя соль.

Творог, сыр.

1. Кислый творог смешайте равным количеством свежего молока и оставьте на ночь. Затем, откинув на дуршлаг, дайте молоку стечь и положите творог под пресс. Он станет нежным и приятным на вкус.

2. Если творог очень кислый, можно смешать его с равным количеством свежего молока и оставить на 1 час. Затем откинув на марлю, положенную на дуршлаг, дать стечь молоку и положить творог под пресс. Творог будет некислым и свежим. Использованное при этом молоко можно затем употребить для приготовления блинов, теста.

3. Прежде чем положить сыр в холодильник, надо завернуть его в полиэтилен или фольгу - в бумаге сыр высыхает.

Варенье.

1. При варке варенья из плодов с недостаточной кислотностью, например, из груш, айвы, полезно добавлять 1,5 г (1/4 чайной ложки) лимонной или виннокаменной кислоты на 1 кг сахара.

2. Любое варенье лучше варить в несколько приёмов. Залить горячим сиропом ягоды или фрукты, нагреть до кипения. Варить 5—7 мин и оставить "отдыхать" на 8—10 ч. Затем повторить 3—4 раза.

3. В сезон цитрусовых можно заготовить цедру на весь год. Перед тем как съесть апельсин или лимон, натрите корочку. Уложите натёртую цедру в пакетики или стеклянную банку, и поставьте в морозильную камеру. Благодаря этим заготовкам у вас всегда будет готовая цедра для выпечки и для приготовления разных блюд.

Заготовки, пряности.

1. При приготовлении салата не смешивайте холодные продукты с теплыми, такой салат быстро испортиться или скиснет.

2. Солите и заправляйте овощной салат непосредственно перед подачей на стол, иначе овощи выделят много сока. Исключением являются некоторые салаты (к примеру: сельдь под шубой, оливье) которым необходимо пропитаться.

3. Пряности нужно хранить в плотно закрывающихся, непрозрачных банках.

4. Полочки для пряностей должны размещаться в сухом месте, подальше от тепла и влаги, идущих от плиты.

5. Пряности в зернах лучше хранить в целом виде, а молоть их перед использованием.

6. Листовые пряные овощи, которые выращиваете сами, надо срывать перед употреблением. В случае необходимости их можно хранить в холодильнике, завернув во влажную салфетку.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Мария Зимина