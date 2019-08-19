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Кулинария как искусство: ТОП-5 самых красивых блюд в духовом шкафу

Как только на кухне появляется духовой шкаф, она превращается в настоящий храм кулинарного искусства. Ни один кухонный девайс не способен составить духовке конкуренцию в эстетичности приготовленных блюд.

В функциональном духовом шкафу с конвекцией и многими другими полезными функциями можно приготовить оригинальные, яркие и привлекательные шедевры кулинарии. При этом рецепты их приготовления далеко не всегда отличаются сложностью и запутанностью. Некоторые лакомства создаются в считанные минуты, а съедаются, разумеется, еще быстрее.

Чтобы удивить домочадцев не только потрясающим вкусом, но и ошеломительным внешним видом блюд собственного приготовления, стоит обзавестись духовкой с богатым функционалом. Приобрести функциональные духовые шкафы Samsung можно на сайте.

Эстетика в вашей тарелке: 5 красивых и вкусных блюд в духовке

Аджарские хачапури. Что может быть проще и одновременно красивее аккуратной лодочки с румяными бортами, золотистой сырной начинкой и "солнышком" едва схватившегося яичного желтка в центре? Не зря именно хачапури считается нематериальным памятником культурного наследия Грузии. Существуют десятки разновидностей этого "пирога", но именно хачапури по-аджарски выглядит как самое удачное творение скульптора или художника. Торт "Красный бархат". Вечная классика, некогда эксклюзивный товар из британских кофеен, "Закуска Великой Депрессии" — как только не называют этот торт историки и кондитеры. У него действительно внушительное прошлое и, вероятнее всего, большое будущее. Благодаря яркому цвету коржей этот десерт потрясающе смотрится на любом праздничном столе. Бейгл с черным кунжутом, лососем и яичным желтком. Этот своеобразный "бублик" сочетает в себе едва ли не все цвета радуги. Контраста выпечке придают кунжутные семена. Добиться максимальной яркости помогает начинка: яйцо, красная рыба, листья салата, свежие огурцы и миниатюрные томаты черри. Шоколадный фондан. Сперва может показаться, что этот десерт оказался в списке красивой выпечки абсолютно незаслуженно, ведь он выглядит как обычный маффин с какао. Это ошибочное мнение изменится сразу же после первого прикосновения ножа к фондану. Воздушное тонкое тесто и шоколадный "вулкан" внутри — тандем, в который невозможно не влюбиться. Утка по-пекински. Приготовленная по традиционному китайскому рецепту птица и впрямь прекрасна. Она обладает глянцевой корочкой, добиться которой можно, только соблюдая правильные пропорции ингредиентов в классическом маринаде.

Разумеется, существуют и другие, не менее красивые и оригинальные, блюда, которые готовятся в духовом шкафу. Вся прелесть вышеперечисленных лакомств заключается в том, что их легко "воспроизвести" в домашних условиях без помощи и консультаций со стороны профессиональных поваров.

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