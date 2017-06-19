Блинчики "Ажурные"

Тоненьки, нежные, невероятно вкусные блинчики! А вид? Не зря они называются «ажурные». Даже если вы никогда не пекли блины, по этому рецепту они получаются у всех.

Ингредиенты:

0,5 л кефира (пол-литра)

1 стакан молока

1-2 яйца

1,5 ст. муки

1 ст.л. сахара

0.5 ч.л. соли

1 ч.л. соды

растительное масло

Приготовление:

В кастрюлю вылить кефир и немного подогреть (должен быть теплым, но не горячим). Добавляем яйцо, сахар, соль, соду и перемешиваем. Кладем муку (примерно 1,5 стакана), кладем столько, чтобы масса была, как хорошая густая сметана, теперь все тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков.

Молоко доводим до кипения и тоненькой струйкой вливаем в массу, все время помешивая (так мы завариваем наше тесто.). Если тесто получилось жидким на ваш взгляд, добавьте немного муки (не волнуйтесь, основная масса уже «сварена»). Добавляем 1-2 ст.л. растительного масла, перемешиваем, тесто для выпечки блинов готово.

Пеките блины, если есть возможность, на чугунной сковороде. С медом, орехами, вареньем, нутеллой.

Приятного аппетита!

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Мария Зимина