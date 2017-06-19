Блинчики "Ажурные"
Тоненьки, нежные, невероятно вкусные блинчики! А вид? Не зря они называются «ажурные». Даже если вы никогда не пекли блины, по этому рецепту они получаются у всех.
Ингредиенты:
0,5 л кефира (пол-литра)
1 стакан молока
1-2 яйца
1,5 ст. муки
1 ст.л. сахара
0.5 ч.л. соли
1 ч.л. соды
растительное масло
Приготовление:
В кастрюлю вылить кефир и немного подогреть (должен быть теплым, но не горячим). Добавляем яйцо, сахар, соль, соду и перемешиваем. Кладем муку (примерно 1,5 стакана), кладем столько, чтобы масса была, как хорошая густая сметана, теперь все тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков.
Молоко доводим до кипения и тоненькой струйкой вливаем в массу, все время помешивая (так мы завариваем наше тесто.). Если тесто получилось жидким на ваш взгляд, добавьте немного муки (не волнуйтесь, основная масса уже «сварена»). Добавляем 1-2 ст.л. растительного масла, перемешиваем, тесто для выпечки блинов готово.
Пеките блины, если есть возможность, на чугунной сковороде. С медом, орехами, вареньем, нутеллой.
Приятного аппетита!Мария Зимина