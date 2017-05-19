Кекс с сыром и зеленью
Такой кекс разнообразит любой завтрак или прекрасно подойдет как дополнение к легким летним супам.
Сухие ингредиенты:
Просеянная мука — 230 г
Сыр Чеддер — 180 г
Перья зеленого лука — 50 г
Укроп и петрушка — 50 г
Разрыхлитель— 1 ст. л.
Сухой базилик — 1 ч. л.
Соль — 1 щепотка
Перец — 1 щепотка
Жидкие ингредиенты:
Молоко — 80 мл
Растительное масло — 80 мл
Яйца среднего размера — 4 шт.
Дижонская горчица — 1 ч. л.
Дополнительно:
Грецкие орехи — 30 г
Приготовление:
1. Сыр натереть на терке. Немного сыра отложить для того, чтобы затем посыпать сверху. Зелень мелко нарезать. Смешиваем в одной миске сухие ингредиенты.
2. Во второй миске смешиваем жидкие ингредиенты.
3. Теперь быстро смешиваем до объединения сухие и жидкие ингредиенты. Долго мешать не нужно, чтобы пузырьки, образовавшиеся вследствие реакции разрыхлителя, остались в тесте.
4. Выкладываем тесто в форму для кексов. Для того чтобы потом без проблем извлечь кекс, выстилаем форму бумагой для выпечки или просто смазываем растительным маслом.
5. Выпекаем в предварительно разогретой до 180 С духовке в течение 30 минут.
6. Посыпаем кекс орехами и отложенным сыром и выпекаем еще 30 минут.
7. Готовность кекса проверяем сухой деревянной палочкой. При извлечении из теста она так и должна оставаться сухой.
8. Вынимаем из духовки, остужаем и наслаждаемся.Мария Зимина