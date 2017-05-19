 
           
Статьи / Мой дом  / 

Готовим дома

Кекс с сыром и зеленью

Кекс с сыром и зеленью
 

Такой кекс разнообразит любой завтрак или прекрасно подойдет как дополнение к легким летним супам. 

Сухие ингредиенты:

Просеянная мука — 230 г

Сыр Чеддер — 180 г

Перья зеленого лука — 50 г

Укроп и петрушка — 50 г

Разрыхлитель— 1 ст. л.

Сухой базилик — 1 ч. л.

Соль — 1 щепотка

Перец — 1 щепотка

Жидкие ингредиенты:

Молоко — 80 мл

Растительное масло — 80 мл

Яйца среднего размера — 4 шт.

Дижонская горчица — 1 ч. л.

Дополнительно:

Грецкие орехи — 30 г

Приготовление:

1. Сыр натереть на терке. Немного сыра отложить для того, чтобы затем посыпать сверху. Зелень мелко нарезать. Смешиваем в одной миске сухие ингредиенты.

2. Во второй миске смешиваем жидкие ингредиенты.

3. Теперь быстро смешиваем до объединения сухие и жидкие ингредиенты. Долго мешать не нужно, чтобы пузырьки, образовавшиеся вследствие реакции разрыхлителя, остались в тесте.

4. Выкладываем тесто в форму для кексов. Для того чтобы потом без проблем извлечь кекс, выстилаем форму бумагой для выпечки или просто смазываем растительным маслом.

5. Выпекаем в предварительно разогретой до 180 С духовке в течение 30 минут.

6. Посыпаем кекс орехами и отложенным сыром и выпекаем еще 30 минут.

7. Готовность кекса проверяем сухой деревянной палочкой. При извлечении из теста она так и должна оставаться сухой.

8. Вынимаем из духовки, остужаем и наслаждаемся.

Мария Зимина
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Готовим дома Рукоделие и дизайн Цветоводство Праздники Хозяйке на заметку Домашние питомцы Кухни народов мира
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100