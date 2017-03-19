Когда и кому полезна овсянка?

Овсянка среди всех каш - лучшая. Но самое главное: предпочтительнее цельное зерно, в котором по максимуму присутствуют ценные вещества, или геркулес, не относящийся к сорту «Экстра». А теперь – подробнее о целебных свойствах каши из овса.

Спасение для желудка

Овсянка не просто улучшает физиологические процессы в ЖКТ, но и предотвращает риск возникновения различных опухолей, тормозит развитие гастрита и язвы желудка.

Успокоительное

Овес обладает антистрессовым эффектом, и обыкновенная кашка действует как легкое седативное. Весь секрет в большом количестве витаминов группы В, отвечающих за здоровье нервной системы (а витамин В6 ответствен и за выработку серотонина в мозгу), и в аминокислотах, которые усиливают стрессоустойчивость организма и повышают иммунитет. Прежде всего, овсянка рекомендована тем, у кого нелады со сном и кто подвержен перепадам настроения.

Детокс

Овсянкой нужно регулярно питаться и жителям экологически грязных городов, поскольку она хорошо выводит из организма токсины и соли тяжелых металлов.

Вегетарианцам

Овес занимает почетное второе место среди круп по количеству белка, уступая только гречке. Маленькая тарелка овсянки обеспечивает 20% от суточной белковой нормы.

Поддержка щитовидки

При помощи овсяной крупы можно наладить работу эндокринной системы, в частности – щитовидной железы.

Похудение

Овсяная каша в прямом смысле является диетической. Хотите похудеть – ешьте ее как можно чаще. Овсянка относится к сложным углеводам, она медленно и равномерно питает организм глюкозой, позволяя поддерживать стабильный уровень сахара в крови человека. И потому внезапной тяги к сладкому он не испытывает.

Красивая фигура

Овсянка не просто помогает похудеть – она формирует силуэт, заменяя непривлекательную жировую прослойку мышечной тканью. Все дело в том, что в овсе много микроэлементов и витаминов, нормализующих обмен веществ.

Чистка кожи

Во-первых, в овсянке много биотина, необходимого для здоровья кожи. Во-вторых, помимо растительного белка, жиров и углеводов, в ней содержатся два типа клетчатки: нерастворимая и растворимая. Нерастворимая клетчатка работает в кишечнике как щетка, выметающая прочь все, что накопилось на его стенках. При регулярном употреблении овсянки кишечная микрофлора приходит в норму – и это моментально отражается на лице.

Диабетикам

А вот растворимая клетчатка – так называемый бета-глюкан – понижает уровень сахара в крови, поэтому овсянку можно и нужно есть людям, болеющим диабетом.

Защита сосудов

Бета-глюкан заботится и о сосудах: доказано, что регулярное употребление овсянки очищает их от вредного холестерина, снижая риск инфаркта и инсульта.

Оригинальные рецепты овсянки

Овсянка по-английски

1 часть овсяных хлопьев «геркулес» залить 3 частями кипящей воды, сварить кашу. Подать ее на тарелке вместе с рюмкой сливок, рюмкой виски и рюмкой коричневого сахара, которые нужно добавлять в кашу во время еды.

Овсянка от Шанель

1 стакан овсяных хлопьев высыпать в подсоленную воду, довести до кипения и варить несколько минут. Добавить 0,5 стакана сгущенного молока или сливок и поварить еще немного. Перед подачей приправить корицей, молотыми грецкими орехами, заранее вымоченным изюмом, ломтиками груши и листьями мяты.

Хрустящие овсяные снэки

Высыпать на сухую сковородку 2 стакана хлопьев «геркулес», добавить сахар (1/4 – 1/2 стакана), поставить на средний огонь и, помешивая, поджаривать, пока сахар не начнет плавиться, а смесь станет золотисто-коричневой. Пересыпать в вазочку и дать остыть. В смесь можно добавить дробленых орехов или горсть изюма.

Нежное печенье

Измельчить в блендере промытые и высушенные грецкие орехи и сухофрукты (курагу, чернослив, изюм). Общее количество – 500 г. Затем перемешать их с 500 г овсяных хлопьев. Залить смесь чуть теплой водой, добавить 3 ст. ложки растительного масла и тщательно перемешать. 0,5 ч. ложки соды погасить в лимонном соке, добавить в смесь и еще раз перемешать. Вылепить из полученного «теста» печенье и выпекать в разогретой до 180 С духовке примерно 20 мин.

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Мария Зимина