Тушеные куриные желудки в сметане
Мясо куриных желудков всегда мягкое и нежное, а тушеное в сметане имеет изумительный вкус.
Ингредиенты:
1 кг куриных желудков
2 головки лука
1 морковь
1 ст. ложка муки
2 ст. ложки сметаны
1 ст. ложка майонеза
растительное масло
черный молотый перец
соль
Приготовление:
Куриные желудки чистим от пленок, промываем и режем на кусочки. Для того, чтобы их было легче резать, можно желудки отварить, а затем порезать. Отвариваем желудки до готовности, то есть они должны быть мягкими. Пробуйте и если куриные желудки жесткие, продолжайте варить.
Лук чистим, промываем и мелко измельчаем.
Морковь чистим, промываем и трем на крупной терке.
Лук обжариваем на растительном масле до золотистого цвета, добавляем морковь и жарим 5 минут.
К пережаренным овощам добавляем куриные желудки, вливаем немного бульона, доводим до кипения.
Затем добавляем сметану, майонез, черный молотый перец, солим по вкусу, все хорошо перемешиваем и тушим 2-3 минуты. Добавляем немного муки и хорошо перемешиваем. Можно муку и не добавлять, соус получится менее густым.
Куриные желудки в сметане готовы.Мария Зимина