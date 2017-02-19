Тушеные куриные желудки в сметане

Мясо куриных желудков всегда мягкое и нежное, а тушеное в сметане имеет изумительный вкус.

Ингредиенты:

1 кг куриных желудков

2 головки лука

1 морковь

1 ст. ложка муки

2 ст. ложки сметаны

1 ст. ложка майонеза

растительное масло

черный молотый перец

соль

Приготовление:

Куриные желудки чистим от пленок, промываем и режем на кусочки. Для того, чтобы их было легче резать, можно желудки отварить, а затем порезать. Отвариваем желудки до готовности, то есть они должны быть мягкими. Пробуйте и если куриные желудки жесткие, продолжайте варить.

Лук чистим, промываем и мелко измельчаем.

Морковь чистим, промываем и трем на крупной терке.

Лук обжариваем на растительном масле до золотистого цвета, добавляем морковь и жарим 5 минут.

К пережаренным овощам добавляем куриные желудки, вливаем немного бульона, доводим до кипения.

Затем добавляем сметану, майонез, черный молотый перец, солим по вкусу, все хорошо перемешиваем и тушим 2-3 минуты. Добавляем немного муки и хорошо перемешиваем. Можно муку и не добавлять, соус получится менее густым.

Куриные желудки в сметане готовы.

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Мария Зимина