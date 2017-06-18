Вкуснейшее и полезное морковное печенье

Вкусное, не слишком сладкое, мягкое по своей структуре морковное печенье, которое подойдет даже самым маленьким детям. Печенье получится еще полезнее, если высший сорт муки заменить на первый.

Ингредиенты:

1 стакан натертой на мелкой терке сырой моркови (из 250 грамм моркови)

150 г сахара (можно взять и меньше - на ваш вкус)

100 г сливочного масла

1/3 ч.л.соды

немного сока лимона, чтобы погасить соду

350 г муки

Приготовление:

Масло растираем с сахаром. Добавляем морковь, перемешиваем.

Соду гасим соком лимона. Добавляем соду и муку, замешиваем не очень крутое тесто.

Противень смазываем маслом или застилаем бумагой для выпечки.

Из теста формируем небольшие шарики.

Ставим в разогретую до 180 градусов духовку, выпекаем в течение 20-25 минут.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Мария Зимина