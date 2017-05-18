Маринады для шашлыка из разных видов мяса

Сейчас, пожалуй, проще в магазине купить прочно запакованное ведерко шашлыка и не заморачиваться с ложками и плошками, но собственноручно приготовленный шашлык вкуснее, и вы всегда знаете, из какого мяса он сделан.

Общие сведения:

- говядина и баранина режется небольшими кубиками, свинину можно нарезать достаточно крупно, она хорошо принимает маринад;

- баранину приготовить сложнее всего, она обладает специфическим запахом. Сложно выбрать хорошее мясо и замариновать так, чтобы это было вкусно;

- лук и травы для маринада надо чуть-чуть помять руками, чтобы всё это дало сок;

- маринуется мясо в эмалированной, стеклянной или керамической посуде;

- когда слои мяса уложены, накройте их сверху тарелкой и положите груз (можно поставить банку с водой).

1. Шашлык в кефире

На полкило свинины понадобится примерно литр кефира, лук репчатый, соль, перец, кинза — по вкусу.

Уложить в посуду слой мяса, лука, кинзы, посолить, поперчить, залить кефиром. Затем снова слой мяса, слой лука и так далее. Мариновать сутки в холодном месте. Мясо должно получиться очень нежным, поэтому такой способ приготовления очень подойдет, если с вами на природу поедут дети.

2. Шашлык в маринаде из лимона и регана (базилика)

Базилик и реган — два названия для одной душистой травы, которая отлично подойдет для приготовления салатов, а также для маринования шашлыка, хотя не всем приходится по вкусу её резкий вкус и запах.

Понадобится: вырезка, много лимонов (на килограмм мяса примерно один лимон), много базилика, лук, соль, перец.

В кастрюлю выкладывается слой мяса, слой лука, слой базилика, всё это солится и перчится. Берем один лимон, выжимаем из него сок, и сам лимон также бросаем в мясо. Затем следующий слой: мясо, лук, базилик, лимон. Ставим в холодильник часов на 8. Если хранить такое мясо более суток, у шашлыка появится ярко выраженный лимонный привкус, что не всем понравится.

3. Шашлык в томатном соке

Мясо, лук репчатый, соль, перец, томатный сок (в таком количестве, чтобы слегка покрыть мясо).

В кастрюлю кладем мясо и лук, солим, перчим. Перемешиваем всё руками, заливаем томатным соком, ставим сверху груз и отправляем на 6-8 часов в холодильник.

4. Свинина в белом вине

Вырезка, лук репчатый, соль, перец, вино белое сухое (чем дешевле, тем лучше).

Кладем все продукты в кастрюлю, тщательно перемешиваем руками, заливаем вином (половина стакана на 1 килограмм мяса). Ставим под грузом в холодильник на 4 часа.

5. Говядина в красном вине

Вырезка, лук репчатый, соль, красный молотый перец, чеснок, красное сухое вино.

Складываем в кастрюлю мясо, добавляем лук, нарезанный кольцами, и измельченный чеснок, солим, перчим, заливаем вином (половина стакана на 1 килограмм мяса). Оставляем на 3-5 часов в холодильнике.

6. Шашлык кавказский (из баранины)

Филе баранины (рекомендуется брать корейку), соль, черный и красный молотый перец, лук репчатый, чеснок, лимон.

Мясо выкладываем в кастрюлю, солим, перчим, перемешиваем с тертым луком и измельченным чесноком, поливаем лимонным соком. Ставим в холодильник на 6-8 часов.

7. Шашлык из курицы в виноградном уксусе

Курица, лук репчатый, черный и красный молотый перец, соль, виноградный (винный) уксус.

Всё перемешиваем и оставляем мариноваться в холодильнике на 2-3 часа. Уксуса много добавлять не надо, достаточно 40 грамм на 1 килограмм курицы.

8. Шашлык из лосося в лимонном соке

Для того, чтобы замариновать полкило лосося понадобится 2 лимона, немного растительного масла, соль, сахар, черный молотый перец, свежий имбирь, вода.

Сначала готовим маринад: смешиваем лимонный сок, немного цедры лимона, перец, соль, измельчённый имбирь, сахар, воду.

На деревянные шпажки нанизываем кусочки рыбы и томаты-черри, на 2 часа кладем в маринад. Жарим такие шашлычки на решетке, гриле или жаровне. Когда жарите шашлык, сбрызгивайте его маринадом, разбавленным наполовину водой, рыба получится очень сочной.

9. Маринад для шашлыка с гранатом

Гранат 2 шт. (желательно не гранатовый сок, а именно гранат) либо стакан сока, 2/3 стакана сухого красного вина (примерно 150 мг), лук (много) - это примерно на 4 кг мяса. Сразу соль не добавляем, т.к. мясо сок даст, а надо этот сок сохранить. Оставляем часов на 10-12, примерно часа за 1,5 до того как будете жарить - добавляете соль, перемешиваете.

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Мария Зимина