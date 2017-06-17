Сырники с молочным соусом

Рецептов лепёшек из творога - огромное количество: каждая хозяйка имеет свои фишки. Но технология правильного и полезного питания, которая прописана в рекомендациях для дошкольных учреждений, несколько отличается. Как же приготовить нежное и ароматное лакомство из творога по детсадовской рецептуре?

Ингредиенты для сырников:

творог - 360 гр,

яйцо куриное - 1 шт,

сахар - 80 гр,

мука пшеничная - 80 гр,

масло сливочное - 45 гр.

Ингредиенты для молочного соуса:

молоко - 160 мл,

мука пшеничная - 40 гр,

сахар - 1 столовая ложка,

масло сливочное - 15 гр.

Приготовление:

Творог размять вилкой, чтобы удалить большие комочки. Смешать творог с яйцом, сахаром и мукой. Замесить тесто. Рабочую поверхность припылить мукой и сформировать сырники - круглые «шайбочки» небольшого размера. Зарумянить сырники на сковороде, обжаривая их в сливочном масле. Духовку разогреть на 200 градусов. Отправить в духовку подготовленные сырники на 10 минут.

Приготовление молочного соуса: Муку обжарить на сухой сковороде до бледно-розового цвета. Необходимо её часто помешивать, чтобы мука не подгорала. Муку охладить и влить две-три ложки молока; чтобы избавиться от комочков, всё хорошенько перемешать. Остальное молоко в ковшике смешать с сахаром и довести до кипения. В кипящее молоко аккуратно ввести мучную смесь, размешать и готовить соус до загустения.

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Мария Зимина