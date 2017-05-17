Салаты с редисом
Сегодня редиску можно купить круглый год, хотя самые вкусные салаты получаются именно из сезонного овоща.
Салат с редисом и сельдью
Ингредиенты:
● Пекинская капуста - 1 небольшой кочан
● Редис - 300 г
● Огурец соленый - 1 шт.
● Чеснок - 1 зубчик
● Майонез - 300 г
● Сельдь (филе) - 1 шт.
● Салатные листья - 3-5 шт.
Приготовление:
Редис помыть и нарезать кружочками. Огурец соленый натереть на крупной терке. Капусту нашинковать и слегка присолить. Чеснок натереть на мелкой терке. Селедку порезать кусочками. На лист салата выкладываем слоями: редис, майонез, пекинская капуста, майонез, соленый огурец на терке, чеснок, майонез, редис, селедка. Украсить веточкой укропа.
Салат из редиса и огурцов с морковью
Ингредиенты:
● Редис – 250 г
● Огурцы свежие – 3 шт.
● Морковь (небольшая) – 1 шт.
● Лук зеленый – 1 пучок
● Петрушка – 1 пучок
● Сметана – 200 г
● Соль
Приготовление:
Все ингредиенты нарезать, заправить сметаной, посолить по вкусу.
Салат из редиса и яиц
Ингредиенты:
● 1 пучок редиса
● 4 яйца
● 1 луковица
● 4 ст. ложки сметаны
● зелень укропа и петрушки
● соль
● перец черный молотый
Приготовление:
Молодую редиску помыть, нарезать кружочками и сложить в глубокую посуду. Лук репчатый тоже нужно нарезать полукольцами и соединить с редисом. Сварить яйца в крутую, нарезать кружочками (можно и кубиками). Подготовленные продукты уложить в салатник, чередуя кружочки редиса, лука и яйца, заправить солью, перцем, полить сметаной, посыпать мелко рубленой зеленью.
Салат с редисом, грибами и брокколи
Ингредиенты:
● 1 луковица
● 200-300 г шампиньонов
● 6-7 редисок
● 300 г брокколи (свежая или замороженная)
● соль, перец, немного лимонного сока
● зелень (укроп, петрушка, зеленый лучок)
Приготовление:
Лук и шампиньоны нарезать. Обжарить лук до золотистого цвета в небольшом количестве масла. Добавить грибы и обжарить. Готовые грибы выложить на салфетку, чтобы убрать излишки масла.
Разобрать головки брокколи на соцветия и опустить их в подсоленную кипящую воду. Варить 1-2 минуты.
Редиску нарезать, зелень порубить.
Смешать в салатнице грибы, редиску, брокколи, зелень, посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком, добавить чуточку масла и перемешать.
Салат из редиса и помидоров с соусом
Ингредиенты:
Для соуса:
● 250 мл густого йогурта без наполнителя и сахара
● 2 свежих огурца
● 1 ст. ложка сока лимона
● 1 ч. ложка тертой цедры лимона
● 2 зубчика чеснока
● соль
● черный молотый перец
Для салата:
● 1 пучок свежего редиса
● 50 г зеленого лука
● 2 помидора
Приготовление:
Для соуса дзадзики очищаем огурцы от кожуры и натираем на крупной терке. Добавляем йогурт, цедру и сок лимона, измельченный чеснок, соль и черный перец по вкусу. Перемешиваем и ставим для охлаждения в холодильник.
Редис нарезаем кружочками, помидоры ломтиками, зеленый лук колечками. Выкладываем овощи в глубокую миску или на отдельные порционные тарелки. Поливаем соусом дзадзики и подаем.
Салат с редисом, помидорами и фетой
Ингредиенты:
● Помидоры - 250 г
● Редис - 150 г
● Лук репчатый - 1 шт.
● Сыр Фетаки - 200 г
● Салат - 1 пуч.
● Соль - 5 г
● Перец черный молотый - 5 г
● Масло растительное - 30 мл
Приготовление:
Лук нарезать соломкой. Помидоры нарезать небольшими кусочками. Редис нарезать тонкими ломтиками. Фету нарезать кубиками. Зеленый салат порвать руками. Смешать салат, лук, помидоры, редис, фету. Немного посолить, поперчить. Заправить маслом.
Салат с сыром, редисом и огурцами
Ингредиенты:
● 2 сорта сыра по 150 г
● 1 пучок редиски (10-12 штук)
● 1 средний огурец свежий
● 3 средних огурца (лучше маринованных)
● 1 пучок зелёного лука с головками (примерно 5 шт.)
● 0,5 пучка укропа
● 2 ч. л. горчицы
● 1 ст. л. лимонного сока
● 1 ст. л. виноградного уксуса (можно яблочного)
● 3 ст. л. подсолнечного масла
● 1 ст. л. кислой сметаны (по желанию)
● соль по вкусу
Приготовление:
Сыр натереть на крупной тёрке. Редиску и огурец нарезать соломкой. Консервированный огурец нарезать кубиками. Укроп и лук измельчить.
Для приготовления салатной заправки соединить горчицу, уксус, лимонный сок. Добавить к ним растительное масло и сметану, перемешать.
Компоненты салата посолить по вкусу, полить заправкой и все перемешать.
Салат с редисом, кальмарами и яйцами
Ингредиенты:
● Яйцо куриное - 5 штук
● Кальмар - 2 штуки
● Зеленый лук - 1 пучок
● Редис - 10 штук
● Соль - щепотка
● Майонез - 2 столовых ложки
Приготовление:
Для начала промываем редис и отрезаем от него шляпки. Нарезаем на кружочки.
Затем промываем зеленый лук и также измельчаем его. Добавляем к редису.
Следующим этапом будет измельчение отварных кальмаров. Нарезайте их по вашему вкусу. Добавляйте в миску к остальным ингредиентам.
Отварные яйца добавляем в самом конце, нарезая их кубиками, и сразу же солим салат. Приправляем майонезом и слегка перемешиваем, дабы не превратить его в кашу. Подаем на порционных тарелках к обеду или ужину и наслаждаемся.
Весенний грибной салат с редисом, яйцами и кукурузой
Ингредиенты:
● 1 луковица
● 400 г грибов (например, шампиньоны)
● пол банки кукурузы
● 2 яйца
● 7-8 шт. редиски
● зелень (зеленый лук, укроп)
● соль, перец
● 1 ч. л. горчицы
● подсолнечное или растительное масло (по желанию можно сделать салат и с майонезом)
Приготовление:
В сковороде разогреть 1-2 ст. л. растительного масла. Обжарить мелко нарезанный лук, добавить нарезанные шампиньоны. Немного посолить, поперчить. Обжарить до золотистого цвета. Готовые грибы выложить на бумажную салфетку, чтобы убрать излишки масла и остудить.
Яйца отварить вкрутую и нарезать кубиками. Редиску нарезать полукольцами, зелень порубить.
Смешать все в чаше, добавить кукурузу, горчицу и немного масла. Посолить, поперчить по вкусу. Все хорошо перемешать.Мария Зимина