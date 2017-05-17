Салаты с редисом

Сегодня редиску можно купить круглый год, хотя самые вкусные салаты получаются именно из сезонного овоща.

Салат с редисом и сельдью

Ингредиенты:

● Пекинская капуста - 1 небольшой кочан

● Редис - 300 г

● Огурец соленый - 1 шт.

● Чеснок - 1 зубчик

● Майонез - 300 г

● Сельдь (филе) - 1 шт.

● Салатные листья - 3-5 шт.

Приготовление:

Редис помыть и нарезать кружочками. Огурец соленый натереть на крупной терке. Капусту нашинковать и слегка присолить. Чеснок натереть на мелкой терке. Селедку порезать кусочками. На лист салата выкладываем слоями: редис, майонез, пекинская капуста, майонез, соленый огурец на терке, чеснок, майонез, редис, селедка. Украсить веточкой укропа.

Салат из редиса и огурцов с морковью

Ингредиенты:

● Редис – 250 г

● Огурцы свежие – 3 шт.

● Морковь (небольшая) – 1 шт.

● Лук зеленый – 1 пучок

● Петрушка – 1 пучок

● Сметана – 200 г

● Соль

Приготовление:

Все ингредиенты нарезать, заправить сметаной, посолить по вкусу.

Салат из редиса и яиц

Ингредиенты:

● 1 пучок редиса

● 4 яйца

● 1 луковица

● 4 ст. ложки сметаны

● зелень укропа и петрушки

● соль

● перец черный молотый

Приготовление:

Молодую редиску помыть, нарезать кружочками и сложить в глубокую посуду. Лук репчатый тоже нужно нарезать полукольцами и соединить с редисом. Сварить яйца в крутую, нарезать кружочками (можно и кубиками). Подготовленные продукты уложить в салатник, чередуя кружочки редиса, лука и яйца, заправить солью, перцем, полить сметаной, посыпать мелко рубленой зеленью.

Салат с редисом, грибами и брокколи

Ингредиенты:

● 1 луковица

● 200-300 г шампиньонов

● 6-7 редисок

● 300 г брокколи (свежая или замороженная)

● соль, перец, немного лимонного сока

● зелень (укроп, петрушка, зеленый лучок)

Приготовление:

Лук и шампиньоны нарезать. Обжарить лук до золотистого цвета в небольшом количестве масла. Добавить грибы и обжарить. Готовые грибы выложить на салфетку, чтобы убрать излишки масла.

Разобрать головки брокколи на соцветия и опустить их в подсоленную кипящую воду. Варить 1-2 минуты.

Редиску нарезать, зелень порубить.

Смешать в салатнице грибы, редиску, брокколи, зелень, посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком, добавить чуточку масла и перемешать.

Салат из редиса и помидоров с соусом

Ингредиенты:

Для соуса:

● 250 мл густого йогурта без наполнителя и сахара

● 2 свежих огурца

● 1 ст. ложка сока лимона

● 1 ч. ложка тертой цедры лимона

● 2 зубчика чеснока

● соль

● черный молотый перец

Для салата:

● 1 пучок свежего редиса

● 50 г зеленого лука

● 2 помидора

Приготовление:

Для соуса дзадзики очищаем огурцы от кожуры и натираем на крупной терке. Добавляем йогурт, цедру и сок лимона, измельченный чеснок, соль и черный перец по вкусу. Перемешиваем и ставим для охлаждения в холодильник.

Редис нарезаем кружочками, помидоры ломтиками, зеленый лук колечками. Выкладываем овощи в глубокую миску или на отдельные порционные тарелки. Поливаем соусом дзадзики и подаем.

Салат с редисом, помидорами и фетой

Ингредиенты:

● Помидоры - 250 г

● Редис - 150 г

● Лук репчатый - 1 шт.

● Сыр Фетаки - 200 г

● Салат - 1 пуч.

● Соль - 5 г

● Перец черный молотый - 5 г

● Масло растительное - 30 мл

Приготовление:

Лук нарезать соломкой. Помидоры нарезать небольшими кусочками. Редис нарезать тонкими ломтиками. Фету нарезать кубиками. Зеленый салат порвать руками. Смешать салат, лук, помидоры, редис, фету. Немного посолить, поперчить. Заправить маслом.

Салат с сыром, редисом и огурцами

Ингредиенты:

● 2 сорта сыра по 150 г

● 1 пучок редиски (10-12 штук)

● 1 средний огурец свежий

● 3 средних огурца (лучше маринованных)

● 1 пучок зелёного лука с головками (примерно 5 шт.)

● 0,5 пучка укропа

● 2 ч. л. горчицы

● 1 ст. л. лимонного сока

● 1 ст. л. виноградного уксуса (можно яблочного)

● 3 ст. л. подсолнечного масла

● 1 ст. л. кислой сметаны (по желанию)

● соль по вкусу

Приготовление:

Сыр натереть на крупной тёрке. Редиску и огурец нарезать соломкой. Консервированный огурец нарезать кубиками. Укроп и лук измельчить.

Для приготовления салатной заправки соединить горчицу, уксус, лимонный сок. Добавить к ним растительное масло и сметану, перемешать.

Компоненты салата посолить по вкусу, полить заправкой и все перемешать.

Салат с редисом, кальмарами и яйцами

Ингредиенты:

● Яйцо куриное - 5 штук

● Кальмар - 2 штуки

● Зеленый лук - 1 пучок

● Редис - 10 штук

● Соль - щепотка

● Майонез - 2 столовых ложки

Приготовление:

Для начала промываем редис и отрезаем от него шляпки. Нарезаем на кружочки.

Затем промываем зеленый лук и также измельчаем его. Добавляем к редису.

Следующим этапом будет измельчение отварных кальмаров. Нарезайте их по вашему вкусу. Добавляйте в миску к остальным ингредиентам.

Отварные яйца добавляем в самом конце, нарезая их кубиками, и сразу же солим салат. Приправляем майонезом и слегка перемешиваем, дабы не превратить его в кашу. Подаем на порционных тарелках к обеду или ужину и наслаждаемся.

Весенний грибной салат с редисом, яйцами и кукурузой

Ингредиенты:

● 1 луковица

● 400 г грибов (например, шампиньоны)

● пол банки кукурузы

● 2 яйца

● 7-8 шт. редиски

● зелень (зеленый лук, укроп)

● соль, перец

● 1 ч. л. горчицы

● подсолнечное или растительное масло (по желанию можно сделать салат и с майонезом)

Приготовление:

В сковороде разогреть 1-2 ст. л. растительного масла. Обжарить мелко нарезанный лук, добавить нарезанные шампиньоны. Немного посолить, поперчить. Обжарить до золотистого цвета. Готовые грибы выложить на бумажную салфетку, чтобы убрать излишки масла и остудить.

Яйца отварить вкрутую и нарезать кубиками. Редиску нарезать полукольцами, зелень порубить.

Смешать все в чаше, добавить кукурузу, горчицу и немного масла. Посолить, поперчить по вкусу. Все хорошо перемешать.

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Мария Зимина