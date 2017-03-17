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Как приготовить чесночные сухарики?

Как приготовить чесночные сухарики?. 11946.jpeg
 

Аппетитные чесночные сухарики, приготовленные своими руками, будут совершенно натуральными, без ароматизаторов и добавок. Подать их можно и к чаю, и к пиву, подойдут они и для приготовления салатов. 

Ингредиенты:

Хлеб черный или белый - примерно половина батона или буханки

Подсолнечное или оливковое масло

Большой зубчик чеснока (можно 2 маленьких)

Сушеная зелень по вкусу

Соль по вкусу

Молотый перец по вкусу

Приготовление:

Возьмите любой свежий или черствый хлеб. Если вы решите использовать для приготовления сухариков свежий хлеб, то будьте готовы к тому, что внутри приготовленные вами сухарики могут быть мягкими – но это не испортит их вкуса. Порежьте хлеб на кубики или на ломтики – как вам больше нравится.

В приготовленную посуду налейте примерно половину стакана масла – вкус продукта будет лучше, если вы будете использовать оливковое масло. Выдавите туда чеснок, насыпьте сушеную зелень по вкусу и посолите. Если вы хотите побаловать своих близких острыми чесночными сухариками, вы можете также добывать в масло немного молотого перца.

Поместите в посуду с маслом и специями кусочки хлеба и подождите, пока они слегка пропитаются приготовленным составом.

Переложите пропитанные кусочки хлеба на противень и поместите его в духовку.

Поджаривать сухарики можно при разной температуре. Так, если у вас есть время, то вы можете готовить их при температуре 100-120 градусов. В этом случае они уж точно не подгорят, но и готовить их вы будете долго – 30-40 минут. Ваши сухарики будут готовы раньше – минут через 15-20, если вы будете их подсушивать при температуре 180-200 градусов. Но в этом случае, чтобы они не подгорели, их придется переворачивать.

Мария Зимина
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