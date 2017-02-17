Очень простой рецепт рогаликов
Тесто получается сдобным и, что самое главное, не надо ждать пока оно подойдёт, сразу же после замеса можно начинать заниматься выпечкой. Очень легко и быстро.
Ингредиенты:
1 пачка (200 гр) масла
3 стакана муки
2 яйца
1/2 стакана сахара
10 гр. сухих дрожжей
джем, варенье или повидло на ваш вкус
Приготовление:
1. Муку просеять в миску для насыщения ее воздухом. Так рогалики получатся пышными.
2. Всыпьте сухие дрожжи в муку и перемешайте.
3. На крупной терке потереть масло прямо в миску с мукой. Теперь пальцами разотрите муку с маслом до мелкой крошки.
4. Взбейте яйца с сахаром до пышного состояния и влейте яичную массу в подготовленное тесто, замесите.
5. Готовое тесто можно немного оставить, минут на 10-15, чтобы оно «пришло в себя».
6. Затем раскатать часть теста в круг, смазать повидлом или любым вареньем на ваш вкус, оставив сухими края и порезать на секторы — крупные или мелкие, как вам нравится.
7. Теперь скатайте рогалики и выкладывайте на посыпанный мукой противень.
Можно также сначала порезать тесто на секторы, только потом смазать каждый вареньем. Это зависит от консистенции варенья и от ваших предпочтений.
8. Выпекать при 180 градусах минут 15-20.
Приятного чаепития!Мария Зимина