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Очень простой рецепт рогаликов

Очень простой рецепт рогаликов
 

Тесто получается сдобным и, что самое главное, не надо ждать пока оно подойдёт, сразу же после замеса можно начинать заниматься выпечкой. Очень легко и быстро.

Ингредиенты:

1 пачка (200 гр) масла

3 стакана муки

2 яйца

1/2 стакана сахара

10 гр. сухих дрожжей

джем, варенье или повидло на ваш вкус

Приготовление:

1. Муку просеять в миску для насыщения ее воздухом. Так рогалики получатся пышными.

2. Всыпьте сухие дрожжи в муку и перемешайте.

3. На крупной терке потереть масло прямо в миску с мукой. Теперь пальцами разотрите муку с маслом до мелкой крошки.

4. Взбейте яйца с сахаром до пышного состояния и влейте яичную массу в подготовленное тесто, замесите.

5. Готовое тесто можно немного оставить, минут на 10-15, чтобы оно «пришло в себя».

6. Затем раскатать часть теста в круг, смазать повидлом или любым вареньем на ваш вкус, оставив сухими края и порезать на секторы — крупные или мелкие, как вам нравится.

7. Теперь скатайте рогалики и выкладывайте на посыпанный мукой противень.

Можно также сначала порезать тесто на секторы, только потом смазать каждый вареньем. Это зависит от консистенции варенья и от ваших предпочтений.

8. Выпекать при 180 градусах минут 15-20.

Приятного чаепития!

Мария Зимина
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