Очень простой рецепт рогаликов

Тесто получается сдобным и, что самое главное, не надо ждать пока оно подойдёт, сразу же после замеса можно начинать заниматься выпечкой. Очень легко и быстро.

Ингредиенты:

1 пачка (200 гр) масла

3 стакана муки

2 яйца

1/2 стакана сахара

10 гр. сухих дрожжей

джем, варенье или повидло на ваш вкус

Приготовление:

1. Муку просеять в миску для насыщения ее воздухом. Так рогалики получатся пышными.

2. Всыпьте сухие дрожжи в муку и перемешайте.

3. На крупной терке потереть масло прямо в миску с мукой. Теперь пальцами разотрите муку с маслом до мелкой крошки.

4. Взбейте яйца с сахаром до пышного состояния и влейте яичную массу в подготовленное тесто, замесите.

5. Готовое тесто можно немного оставить, минут на 10-15, чтобы оно «пришло в себя».

6. Затем раскатать часть теста в круг, смазать повидлом или любым вареньем на ваш вкус, оставив сухими края и порезать на секторы — крупные или мелкие, как вам нравится.

7. Теперь скатайте рогалики и выкладывайте на посыпанный мукой противень.

Можно также сначала порезать тесто на секторы, только потом смазать каждый вареньем. Это зависит от консистенции варенья и от ваших предпочтений.

8. Выпекать при 180 градусах минут 15-20.

Приятного чаепития!

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Мария Зимина