Мини-омлеты с ветчиной
Кто из нас не любит ароматный омлет с ветчиной и жареным луком? Мини-омлеты можно съесть горячими, сразу из духовки или приготовить впрок к приходу гостей. Такие порционные омлетики получаются очень сытными, нежными и ароматными.
Ингредиенты:
Яйцо - 2 шт.
Луковица - 1 шт.
Оливковое масло - 1 ст. л.
Ветчина - 1 ломтик
Натертый твердый сыр - 2 ст. л.
Укроп - несколько веточек
Черный перец - по вкусу
Приготовление:
1. Яйца взбить венчиком.
2. Лук мелко нарезать и обжарить на оливковом масле до светло-золотистого цвета. Немного остудить. Ветчину нарезать мелким кубиком. Укроп нарезать.
3. Добавить к яйцам ветчину, сыр. укроп, лук. Приправить перцем по вкусу.
4. Выложить массу в силиконовые формы для кексов. Духовку разогреть до 180°C . Выпекать омлеты примерно 20 минут. Затем немного остудить и вынуть из форм. Вкусно как в холодном, так и в горячем виде.Мария Зимина