Мини-омлеты с ветчиной

Кто из нас не любит ароматный омлет с ветчиной и жареным луком? Мини-омлеты можно съесть горячими, сразу из духовки или приготовить впрок к приходу гостей. Такие порционные омлетики получаются очень сытными, нежными и ароматными.

Ингредиенты:

Яйцо - 2 шт.

Луковица - 1 шт.

Оливковое масло - 1 ст. л.

Ветчина - 1 ломтик

Натертый твердый сыр - 2 ст. л.

Укроп - несколько веточек

Черный перец - по вкусу

Приготовление:

1. Яйца взбить венчиком.

2. Лук мелко нарезать и обжарить на оливковом масле до светло-золотистого цвета. Немного остудить. Ветчину нарезать мелким кубиком. Укроп нарезать.

3. Добавить к яйцам ветчину, сыр. укроп, лук. Приправить перцем по вкусу.

4. Выложить массу в силиконовые формы для кексов. Духовку разогреть до 180°C . Выпекать омлеты примерно 20 минут. Затем немного остудить и вынуть из форм. Вкусно как в холодном, так и в горячем виде.

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Мария Зимина