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Картофельные котлеты

Картофельные котлеты. Картофельные котлеты 4
 

Картофельные котлетки - это очень аппетитно, недорого, сытно, просто и вкусно, и умение их готовить пригодится любому кулинару.

Ингредиенты:

Картофель 1000 г

Соль 1 ч.л.

Сливочное масло 40 г

Мука пшеничная 35 г

Яйцо куриное 2 шт.

Растительное масло 30 мл

Приготовление:

Картофель нужно очистить и сварить до мягкости в подсоленной воде. Когда он будет готов, воду нужно слить и добавить к нему хороший кусочек сливочного масла.

Пока картошка не остыла, разомните ее вместе с маслом так, чтобы получилась масса без комочков. Теперь сюда нужно добавить яйца, примерно полторы столовых ложки муки и тщательно перемешать до однородности.

Из получившегося теста лепим котлетки (или круглые биточки) и выкладываем на горячую сковороду с растительным маслом.

Жарить котлеты нужно на среднем огне до тех пор, пока они не приобретут золотистый оттенок. В этот момент их нужно перевернуть и добиться такого же цвета с другой стороны. После этого блюдо можно считать готовым.

Подавайте котлеты со сметаной, грибным соусом, овощным салатом или в качестве гарнира к мясному или рыбному блюду. 

Мария Зимина
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