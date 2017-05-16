Картофельные котлеты
Картофельные котлетки - это очень аппетитно, недорого, сытно, просто и вкусно, и умение их готовить пригодится любому кулинару.
Ингредиенты:
Картофель 1000 г
Соль 1 ч.л.
Сливочное масло 40 г
Мука пшеничная 35 г
Яйцо куриное 2 шт.
Растительное масло 30 мл
Приготовление:
Картофель нужно очистить и сварить до мягкости в подсоленной воде. Когда он будет готов, воду нужно слить и добавить к нему хороший кусочек сливочного масла.
Пока картошка не остыла, разомните ее вместе с маслом так, чтобы получилась масса без комочков. Теперь сюда нужно добавить яйца, примерно полторы столовых ложки муки и тщательно перемешать до однородности.
Из получившегося теста лепим котлетки (или круглые биточки) и выкладываем на горячую сковороду с растительным маслом.
Жарить котлеты нужно на среднем огне до тех пор, пока они не приобретут золотистый оттенок. В этот момент их нужно перевернуть и добиться такого же цвета с другой стороны. После этого блюдо можно считать готовым.
Подавайте котлеты со сметаной, грибным соусом, овощным салатом или в качестве гарнира к мясному или рыбному блюду.Мария Зимина