Воздушные сырники из духовки

Сырники, приготовленные в духовке, немного отличаются от тех, которые готовим на сковороде. Во — первых, они получаются очень воздушными, нежными и тающими во рту, а во вторых они намного полезнее, т. к. готовятся без обжаривания на масле.

Ингредиенты:

творог 200 г

ванилин щепотка

сахар 3 ст. л.

сметана 5 ст. л.

яйца 2 шт.

манка 3 ст. л.

2 ст. л. сливочного масла мягкого

1 ч. л. разрыхлителя

сметанный соус для подачи

Приготовление:

Сначала творог смешаем с сахаром, ванилином и яйцами. Затем добавим масло, манку и сметану. Тщательно перемешиваем до однородности.

Формочки для кексов сбрызнуть водой, присыпать манкой (или мукой), железные смазать. Выкладывать творожную массу ложкой.

Поставить в разогретую до 180-200 °C духовку на 20-30 мин.

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Мария Зимина