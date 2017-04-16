Воздушные сырники из духовки
Сырники, приготовленные в духовке, немного отличаются от тех, которые готовим на сковороде. Во — первых, они получаются очень воздушными, нежными и тающими во рту, а во вторых они намного полезнее, т. к. готовятся без обжаривания на масле.
Ингредиенты:
творог 200 г
ванилин щепотка
сахар 3 ст. л.
сметана 5 ст. л.
яйца 2 шт.
манка 3 ст. л.
2 ст. л. сливочного масла мягкого
1 ч. л. разрыхлителя
сметанный соус для подачи
Приготовление:
Сначала творог смешаем с сахаром, ванилином и яйцами. Затем добавим масло, манку и сметану. Тщательно перемешиваем до однородности.
Формочки для кексов сбрызнуть водой, присыпать манкой (или мукой), железные смазать. Выкладывать творожную массу ложкой.
Поставить в разогретую до 180-200 °C духовку на 20-30 мин.Мария Зимина