Так выглядит здоровый завтрак: одиннадцать идей для твоего утреннего меню

Блюда, которые представлены ниже, — не рецепты. Это яркие идеи, которые призваны вдохновить тебя готовить полезные и привлекательные на вид завтраки. Утром очень важно успеть поесть в течение 30 минут после пробуждения — это запустит обменные процессы в организме, и твой метаболизм будет ускоренным целый день. Правильный завтрак поможет очистить тело от накопленных токсинов и подарит энергию, с которой не страшно встречать любые сложности нового дня. Преврати свой завтрак в настоящий ритуал, посвященный здоровью! Для этого нужно только сильное желание и правильно подобранный набор продуктов. Постарайся утром отлично позавтракать, и весь день пройдет как по маслу.

1. Овсяная каша, сдобренная банановым пюре и молотыми грецкими орехами. Банановое пюре очень нежное, а если ты добавишь в него немного корицы или ванили — оно превратится в настоящий крем. В овсянку не придется добавлять сахар — вкусно и так.

2. Яичница с бездрожжевым хлебом и авокадо. Выбирай хлеб, в котором нет дрожжей, — это поможет тебе оставаться в форме, лишние калории совсем ни к чему. Авокадо можно заменить кабачком. Кориандр и тмин — приправы, необыкновенно удачно сочетающиеся с яйцами, попробуй этот вкус.

3. Яичница, бобы, колбаски. Этот завтрак содержит высокий процент белковой пищи — именно белок должен присутствовать в рационе желающих похудеть. Белковые продукты надолго насыщают и стимулируют обновление клеток, ведь белок — основной строительный материал.

4. Смузи из черники и имбиря. Кефир, отруби, льняная мука, какао-порошок — основа для приготовления любого фруктового или ягодного смузи. Еще вкуснее и насыщеннее будет напиток, если добавить в него сухофрукты — чернослив или курагу. С такой вкуснотищей легко отказаться от сахара во время завтрака.

5. Яичница в баклажане. Конечно, можно устроить праздник и заменить баклажан авокадо. Но запеченный баклажан с яичницей, зеленью, помидорами и специями — неземное наслаждение. Баклажаны положительно влияют на деятельность сердца, препятствуют развитию атеросклероза и в своем составе имеют сложные углеводы. Чувство сытости после такого завтрака сохранится надолго.

6. Здоровые оладушки. Приготовить оладьи на завтрак — позволительно, если выбрать для рецепта муку без глютена. Льняная, соевая, нутовая, рисовая, гречневая, кокосовая мука — ассортимент полезной основы для любимых блинчиков велик. С мёдом, сметаной и фруктами такие оладушки станут отменным началом рабочего дня.

7. Яичница с рукколой. Используй в своем рационе больше зеленых продуктов, а на завтрак иногда ешь листья салата. С яичницей они очень вкусны. Это обеспечит организм необходимой дозой магния.

8. Овощи на пару, семечки, орехи, фрукты. Чтобы прием пищи был сытным, добавь к этому набору еще и полезный хлеб.

9. Бутерброд с бездрожжевым хлебом и колбасой, грейпфрут, кофе. Грейпфрут полезно есть хотя бы раз в неделю, особенно людям, страдающим нарушениями кровообращения. Очень хорошо подходит грейпфрут на завтрак людям с пониженной желудочной кислотностью — он замечательно ее повышает.

10. Овсянка с крупно нарезанным миндалем. Еще один вариант овсянки, божественно вкусной и полезной, — с миндалем. Добавь в нее корицу, мускатный орех, какао. Кокосовая стружка придаст завтраку особый сладостный аромат.

11. Омлет с авокадо, тунцом и пармезаном. Вариантов омлета множество, но это сочетание — мое любимое… Добавь в блюдо итальянские травы, выйдет настоящий кулинарный шедевр.

Как начнешь день, так он и пройдет! Завтракай с улыбкой, мыслями о прекрасном предстоящем дне, наслаждаясь эстетически оформленными блюдами. Пусть наши советы помогут тебе научиться радоваться мелочам и выбирать здоровую пищу. Это первые шаги на пути к огромному счастью.

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Мария Зимина