Бисквитные оладьи с чёрной смородиной

Их вкус одновременно сладкий, с тонкой кислинкой. Они воздушные и нежные внутри, но с хрустящей корочкой снаружи.

Ингредиенты:

Яйца — 4 шт.

Сахар — 1 ст.

Мука — 1 ст.

Черная смородина (можно замороженную) — 1 ст.

Крахмал — 1 ст. л.

Ванилин по вкусу

Приготовление:

1. Подготовленные и промытые подсушенные от воды ягоды обваляйте слегка в муке или крахмале.

2. Желтки отделите от белков.

3. Белки взбейте в крепкую пену.

4. Желтки разотрите с сахаром добела.

5. Желтковую смесь тонкой струйкой влейте в белки, взбивая миксером.

6. Муку смешайте с ванилином, просейте через сито и порциями добавляйте в смесь, осторожно перемешивая все время в одном направлении, чтобы не помять белковую пену.

7. Всыпьте ягоды и еще раз аккуратно перемешайте.

8. Жарьте как обычные оладьи на сковороде с растительным маслом, лучше под крышкой и на маленьком огне.

Очень вкусно получается также с клубникой, земляникой, малиной и черникой.

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Мария Зимина