Бисквитные оладьи с чёрной смородиной
Их вкус одновременно сладкий, с тонкой кислинкой. Они воздушные и нежные внутри, но с хрустящей корочкой снаружи.
Ингредиенты:
Яйца — 4 шт.
Сахар — 1 ст.
Мука — 1 ст.
Черная смородина (можно замороженную) — 1 ст.
Крахмал — 1 ст. л.
Ванилин по вкусу
Приготовление:
1. Подготовленные и промытые подсушенные от воды ягоды обваляйте слегка в муке или крахмале.
2. Желтки отделите от белков.
3. Белки взбейте в крепкую пену.
4. Желтки разотрите с сахаром добела.
5. Желтковую смесь тонкой струйкой влейте в белки, взбивая миксером.
6. Муку смешайте с ванилином, просейте через сито и порциями добавляйте в смесь, осторожно перемешивая все время в одном направлении, чтобы не помять белковую пену.
7. Всыпьте ягоды и еще раз аккуратно перемешайте.
8. Жарьте как обычные оладьи на сковороде с растительным маслом, лучше под крышкой и на маленьком огне.
Очень вкусно получается также с клубникой, земляникой, малиной и черникой.Мария Зимина