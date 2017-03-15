Мясные гнезда
Гнезда из фарша - отличное блюдо на каждый день. Оно поможет разнообразить мясное меню и станет отличной альтернативой обычным тефтелям и котлетам.
Ингредиенты (на 5 порций):
Фарш смешанный (свинина и говядина) - 600 г
Яйцо - 1 шт.
Шампиньоны (средние) - 4 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Батон - 2-3 сухих ломтика
Молоко - 100 мл
Соль - по вкусу
Перец - по вкусу
Масло растительное - 1 ст. ложка
Зелень петрушки - 0,5 пучка
Сыр твердый - 75 г
Сметана - 1 ст. ложка
Приправа для грибов - по вкусу
Сухари панировочные - 100 г
Приготовление:
Грибы вымыть, насухо вытереть, мелко нарезать.
Обжарить грибы с мелко нарезанным луком на разогретой сковороде с маслом несколько минут, до испарения сока.
Добавить приправу и сметану и еще пожарить 3-5 минут.
Мясо пропустить еще раз через мясорубку вместе с размоченными в молоке батоном и петрушкой.
Добавить яйцо, соль, перец.
Хорошо вымешать и отбить фарш. Мокрыми руками разделить на порции.
Обвалять мясные колобки в панировочных сухарях.
Маленьким стаканом сделать углубления, вокруг стакана – бортики.
В углубление каждого "гнезда" выложить по 1 чайной ложке грибов.
С помощью лопатки аккуратно перенести "гнезда" на противень, покрытый смазанным маслом пергаментом.
Запекать мясные "гнезда" в духовке 30 минут при температуре 180 градусов.
На мелкой терке натереть сыр и выложить в "гнезда". Запекать мясные "гнезда" еще 15-20 минут, чтобы сыр немного зарумянился.
Готовое блюдо выложить на тарелку и украсить свежими овощами.Мария Зимина