Мясные гнезда

Гнезда из фарша - отличное блюдо на каждый день. Оно поможет разнообразить мясное меню и станет отличной альтернативой обычным тефтелям и котлетам.

Ингредиенты (на 5 порций):

Фарш смешанный (свинина и говядина) - 600 г

Яйцо - 1 шт.

Шампиньоны (средние) - 4 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Батон - 2-3 сухих ломтика

Молоко - 100 мл

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Масло растительное - 1 ст. ложка

Зелень петрушки - 0,5 пучка

Сыр твердый - 75 г

Сметана - 1 ст. ложка

Приправа для грибов - по вкусу

Сухари панировочные - 100 г

Приготовление:

Грибы вымыть, насухо вытереть, мелко нарезать.

Обжарить грибы с мелко нарезанным луком на разогретой сковороде с маслом несколько минут, до испарения сока.

Добавить приправу и сметану и еще пожарить 3-5 минут.

Мясо пропустить еще раз через мясорубку вместе с размоченными в молоке батоном и петрушкой.

Добавить яйцо, соль, перец.

Хорошо вымешать и отбить фарш. Мокрыми руками разделить на порции.

Обвалять мясные колобки в панировочных сухарях.

Маленьким стаканом сделать углубления, вокруг стакана – бортики.

В углубление каждого "гнезда" выложить по 1 чайной ложке грибов.

С помощью лопатки аккуратно перенести "гнезда" на противень, покрытый смазанным маслом пергаментом.

Запекать мясные "гнезда" в духовке 30 минут при температуре 180 градусов.

На мелкой терке натереть сыр и выложить в "гнезда". Запекать мясные "гнезда" еще 15-20 минут, чтобы сыр немного зарумянился.

Готовое блюдо выложить на тарелку и украсить свежими овощами.

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Мария Зимина