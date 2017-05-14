Рецепт чизкейка из трех ингредиентов
Особенность этого чизкейка в том, что готовится он всего из трех ингредиентов. В результате получается нежный воздушный сладкий десерт.
Ингредиенты:
Яйца — 3 шт.
Белый шоколад — 120 г
Сливочный сыр — 120 г
Приготовление:
1. Отделите желток и белок. Накройте миску с яичными белками полиэтиленовой пленкой и поставьте в холодильник.
2. Разогрейте духовку до 170 градусов.
3. Поставьте шоколад в миске на водяную баню, чтобы его растопить.
4. Перемешивайте, пока он не растает.
5. Добавьте сливочный сыр и размешайте — у вас должна получиться однородная масса.
6. Приправьте желтками и снова перемешайте.
7. Достаньте из холодильника белки, взбейте их венчиком и добавьте в получившуюся массу.
8. Смажьте пергаментные листы маслом и застелите ими форму, в которую вы будете выливать тесто.
9. Поставьте ваш будущий чизкейк в предварительно разогретую до 170 °C духовку и ждите 15 минут (дайте немного постоять после выключения).
10. Посыпьте сахарной пудрой. После того как лакомство будет готово, вам придется немного подождать, потому что этот десерт едят холодным.Мария Зимина