Имбирное печенье "Мишки с орешками"

Простой рецепт печенья, который понравится детишкам не только по вкусу, но и своим необычным видом. В зависимости от возраст ребёнка вы можете уменьшить количество специй в тесте, некоторые можете убрать, печенье все равно получится вкусным.

Ингредиенты:

мука — 250 г с

ливочное масло комнатной температуры — 70 г

сахар — 80 г

яйцо — 1 шт

какао — 1 ст. ложка

молотый имбирь — 1 ч. ложка

свежий тертый имбирь — 1 ч. ложка

молотая корица — 1 ч. ложка

молотая гвоздика — 0,5 ч. ложки

сода — 0,5 ч. ложки

орешки

Приготовление:

1. Масло нарежьте кубиками, соедините с сахаром, яйцом и взбейте миксером в течение 2-3 минут — должна получиться однородная масса.

2. Добавьте муку, соду, специи, имбирь и какао. Перемешайте. Заверните тесто в пищевую пленку и уберите на полчаса в холодильник.

3. Разделите тесто на две части. Положите первую часть на большой лист пекарской бумаги, приплюсните рукой, накройте еще одним листом и раскатайте скалкой. Должен получиться ровный пласт толщиной 5-7 мм.

4. Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите противень пекарской бумагой. Сделайте из теста фигурки мишек (формочкой), согните их лапки и положите туда орешек, выложите их на противень и отправьте в духовку на 10 минут. Если печенье толще 7 мм, ему понадобятся лишних 3-4 минуты.

5. Пока первая партия выпекается, проделайте то же самое со второй частью теста. Если тесто будет мягковато, снова положите его в холодильник.

Дайте готовому печенью остыть и приступайте к чаепитию.

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Мария Зимина