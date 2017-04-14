Имбирное печенье "Мишки с орешками"
Простой рецепт печенья, который понравится детишкам не только по вкусу, но и своим необычным видом. В зависимости от возраст ребёнка вы можете уменьшить количество специй в тесте, некоторые можете убрать, печенье все равно получится вкусным.
Ингредиенты:
мука — 250 г с
ливочное масло комнатной температуры — 70 г
сахар — 80 г
яйцо — 1 шт
какао — 1 ст. ложка
молотый имбирь — 1 ч. ложка
свежий тертый имбирь — 1 ч. ложка
молотая корица — 1 ч. ложка
молотая гвоздика — 0,5 ч. ложки
сода — 0,5 ч. ложки
орешки
Приготовление:
1. Масло нарежьте кубиками, соедините с сахаром, яйцом и взбейте миксером в течение 2-3 минут — должна получиться однородная масса.
2. Добавьте муку, соду, специи, имбирь и какао. Перемешайте. Заверните тесто в пищевую пленку и уберите на полчаса в холодильник.
3. Разделите тесто на две части. Положите первую часть на большой лист пекарской бумаги, приплюсните рукой, накройте еще одним листом и раскатайте скалкой. Должен получиться ровный пласт толщиной 5-7 мм.
4. Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите противень пекарской бумагой. Сделайте из теста фигурки мишек (формочкой), согните их лапки и положите туда орешек, выложите их на противень и отправьте в духовку на 10 минут. Если печенье толще 7 мм, ему понадобятся лишних 3-4 минуты.
5. Пока первая партия выпекается, проделайте то же самое со второй частью теста. Если тесто будет мягковато, снова положите его в холодильник.
Дайте готовому печенью остыть и приступайте к чаепитию.Мария Зимина