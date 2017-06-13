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Пирог с сыром и сосисками

Пирог с сыром и сосисками. 12950.jpeg
 

Удивительно простой и вкусный пирог без особых хлопот.Так просто порадовать близких вкусным и необычным пирогом на завтрак. И для этого не надо подниматься ни свет, ни заря.

Ингредиенты:

250 мл кефира

150 г муки

2 яйца

200 г сыра

200 г сосисок (или колбасы)

1 ч.л. разрыхлителя соль

Приготовление:

1. Сыр натереть на крупной терке. Сосиски порезать тонкими кружочками.

2. Яйца, кефир, 1/3 ч.л. соли смешать до однородности. Добавить разрыхлитель и муку, перемешать, чтобы не было комков.

3. Добавить сыр и сосиски, перемешать. Переложить тесто в форму, смазанную маслом.

4. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать примерно 35-40 минут. 

Пирог вкуснее всего в теплом виде, хотя и в холодном он тоже очень неплох.

Мария Зимина
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