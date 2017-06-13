Пирог с сыром и сосисками
Удивительно простой и вкусный пирог без особых хлопот.Так просто порадовать близких вкусным и необычным пирогом на завтрак. И для этого не надо подниматься ни свет, ни заря.
Ингредиенты:
250 мл кефира
150 г муки
2 яйца
200 г сыра
200 г сосисок (или колбасы)
1 ч.л. разрыхлителя соль
Приготовление:
1. Сыр натереть на крупной терке. Сосиски порезать тонкими кружочками.
2. Яйца, кефир, 1/3 ч.л. соли смешать до однородности. Добавить разрыхлитель и муку, перемешать, чтобы не было комков.
3. Добавить сыр и сосиски, перемешать. Переложить тесто в форму, смазанную маслом.
4. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать примерно 35-40 минут.
Пирог вкуснее всего в теплом виде, хотя и в холодном он тоже очень неплох.Мария Зимина