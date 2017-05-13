Печеночный салат
Не смотря на то, что печенка относится к категории субпродуктов, по вкусу и количеству витаминов она не уступает мясу. Это - ценнейший продукт, в котором содержатся важнейшие микроэлементы и другие питательные вещества.
Ингредиенты:
0,5 кг говяжьей или телячьей печени
2 морковки
2 луковицы
3 средних соленых огурца (200 г)
1 банка консервированного зеленого горошка
соль, перец, майонез по вкусу.
Приготовление:
Печень отварить в подсоленной воде, охладить и натереть на крупной терке.
Лук порезать полукольцами, поджарить на растительном масле до прозрачности, добавить потертую на крупной терке морковь и потушить пока морковь не станет мягче. Снять с огня, охладить.
Огурцы порезать тонкой соломкой или натереть на крупной терке.
Открыть банку горошка, сцедить жидкость.
Соединить все ингредиенты, посолить, поперчить по вкусу, заправить майонезом, перемешать.
Выложить в глубокий салатник, украсить зеленью, подать к столу.
Совет: если есть время и терпение, все ингредиенты порезать очень тонкой соломкой. Салат с печенью вкуснее теплым (по крайней мере не холоднее комнатной температуры), поэтому перед подачей на стол его следует заранее достать из холодильника.Мария Зимина