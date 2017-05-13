Печеночный салат

Не смотря на то, что печенка относится к категории субпродуктов, по вкусу и количеству витаминов она не уступает мясу. Это - ценнейший продукт, в котором содержатся важнейшие микроэлементы и другие питательные вещества.

Ингредиенты:

0,5 кг говяжьей или телячьей печени

2 морковки

2 луковицы

3 средних соленых огурца (200 г)

1 банка консервированного зеленого горошка

соль, перец, майонез по вкусу.

Приготовление:

Печень отварить в подсоленной воде, охладить и натереть на крупной терке.

Лук порезать полукольцами, поджарить на растительном масле до прозрачности, добавить потертую на крупной терке морковь и потушить пока морковь не станет мягче. Снять с огня, охладить.

Огурцы порезать тонкой соломкой или натереть на крупной терке.

Открыть банку горошка, сцедить жидкость.

Соединить все ингредиенты, посолить, поперчить по вкусу, заправить майонезом, перемешать.

Выложить в глубокий салатник, украсить зеленью, подать к столу.

Совет: если есть время и терпение, все ингредиенты порезать очень тонкой соломкой. Салат с печенью вкуснее теплым (по крайней мере не холоднее комнатной температуры), поэтому перед подачей на стол его следует заранее достать из холодильника.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Мария Зимина