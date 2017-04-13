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Пасхальные пряники

Пасхальные пряники. Пасхальные пряники 3
 

Пасхальная трапеза - это не только куличи и творожные пасхи, а также очень распространенное во всем мире пасхальное кушанье - пряники.

Ингредиенты:

мука - 7 ст.

мед - 250 г

сахар - 250 г

какао - 2 ст.л.

яйца куриные - 3 шт.

масло сливочное - 100 г

корица, имбирь (молотый), гвоздика (молотая) - по вкусу

сахарная пудра - 1 ст.

лимонный сок - 2 ст.л.

яичный белок - 1 шт.

пищевой краситель

сода - 1,5 ч.л.

Приготовление:

1. На небольшом огне растопить масло, мед и сахар. Добавить специи и остудить до комнатной температуры. В отдельной миске тщательно взбить яйца и добавить в остывший пряный сироп.

2. Постепенно добавить муку с содой и какао, вымесить мягкое, эластичное тесто. Оставить в холодильнике на несколько часов (а лучше на ночь).

3. Раскатать тонко тесто, вырезать печенье желаемой формы. Выпекать при температуре 180 градусов 15 минут.

4. Сделать глазурь. Смешать яичный белок, сахарную пудру и лимонный сок. Пудру добавлять постепенно, пока глазурь не станет по консистенции как сметана.

5. Наполнить глазурью кондитерский корнетик, отрезать уголок и украсить остывшие прянички.

Пряники могут быть самыми разнообразными: в форме яйца, кулича, зайца и пр. К изготовлению таких пряничков можно привлечь детей - будет интересное и развивающее занятие.

Готовый пряник можно упаковать в прозрачную бумагу (делать это следует через пару часов, после того, как глазурь полностью высохнет), завязать ленту и преподнести в качестве пасхального подарка друзьям, родственникам, коллегам.

Мария Зимина
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