Жареные пирожки с брынзой и помидорами
Хрустящее тесто идеально сочетается с ароматными помидорами, творожной начинкой, чесноком и зеленью. Пирожки получаются очень сочными и ароматными.
Ингредиенты:
Тесто:
Мука — 3,5 ст
Вода (кипяток) — 1 ст
Растительное масло — 4 ст. л.
Сахар — 1 ч. л.
Соль — 1 ч. л.
Начинка:
Помидоры — 5 шт.
Брынза (или творог) — 200 г
Чеснок — 2 зубчика
Зелень
Соль
Приготовление:
Предварительно приготовить начинку.
Помидоры порезать кружочками. Брынзу размять вилкой, если используете творог, то посолить. Выдавить в нее измельченный чеснок, добавить порезанную зелень и перемешать.
Теперь займемся тестом. В воде (кипятке) размешать сахар и соль, добавить растительное масло. Воду смешать с мукой и хорошенько вымесить тесто.
Раскатать половину теста в большой тонкий пласт.
Разложить на тесто кружочки помидор не ближе чем 3 см друг от друга.
На томаты выложить начинку.
Раскатать второй пласт теста, накрыть им первый с начинкой.
Стаканом подходящего диаметра вырезать пирожки по контурам каждого кружочка помидора.
Пройтись пальчиками по краям каждой лепешки, чтобы они хорошенько сомкнулись.
Поджарить пирожки в большом количестве раскаленного растительного масла с обеих сторон.Мария Зимина