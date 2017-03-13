Жареные пирожки с брынзой и помидорами

Хрустящее тесто идеально сочетается с ароматными помидорами, творожной начинкой, чесноком и зеленью. Пирожки получаются очень сочными и ароматными.

Ингредиенты:

Тесто:

Мука — 3,5 ст

Вода (кипяток) — 1 ст

Растительное масло — 4 ст. л.

Сахар — 1 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Начинка:

Помидоры — 5 шт.

Брынза (или творог) — 200 г

Чеснок — 2 зубчика

Зелень

Соль

Приготовление:

Предварительно приготовить начинку.

Помидоры порезать кружочками. Брынзу размять вилкой, если используете творог, то посолить. Выдавить в нее измельченный чеснок, добавить порезанную зелень и перемешать.

Теперь займемся тестом. В воде (кипятке) размешать сахар и соль, добавить растительное масло. Воду смешать с мукой и хорошенько вымесить тесто.

Раскатать половину теста в большой тонкий пласт.

Разложить на тесто кружочки помидор не ближе чем 3 см друг от друга.

На томаты выложить начинку.

Раскатать второй пласт теста, накрыть им первый с начинкой.

Стаканом подходящего диаметра вырезать пирожки по контурам каждого кружочка помидора.

Пройтись пальчиками по краям каждой лепешки, чтобы они хорошенько сомкнулись.

Поджарить пирожки в большом количестве раскаленного растительного масла с обеих сторон.

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Мария Зимина