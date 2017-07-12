Нутелла в домашних условиях
Фирменные магазинные продукты манят нас красивой упаковкой и необыкновенным вкусом, но цена и состав, как правило, отрезвляют. Терпеть лишения и исходить слюной - не лучший вариант, а вот приготовить желаемый магазинный продукт самостоятельно в домашних условиях - можно.
Ингредиенты:
молоко – 4 стакана;
ядра лесных орехов (можно арахис или грецкие) – 3-4 ст.л.;
сахар-песок – 4 ст.;
мука пшеничная – 4 ст.л.;
тёмный какао-порошок – 6 ст.л.;
масло сливочное – 1 пачка;
соль – половинка чайной ложки.
Приготовление:
1. Соединяем в миске сахарный песок, какао и муку.
2. Затем постепенно небольшими порциями наливаем молоко и сразу размешиваем, чтобы не было комочков.
3. После того, как все молоко будет вылито, переливаем содержимое в кастрюльку и ставим на огонь.
4. Доводим смесь до кипения на слабом огне, постоянно помешивая, чтобы не подгорела и не пристала ко дну кастрюлю.
5. Далее добавляем измельченные в блендере или растертые в ступке орешки, масло; солим и перемешиваем.
6. Варим Нутеллу на медленном огне, не забывая мешать, до загустения.
Готовую Нутеллу остужаем, перекладываем в баночку с крышкой и храним в холодильнике. Сваренная таким способом в домашних условиях Нутелла получается однородной, эластичной и хорошо намазывается на бутерброды, печенья и т.д.Мария Зимина