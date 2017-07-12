Нутелла в домашних условиях

Фирменные магазинные продукты манят нас красивой упаковкой и необыкновенным вкусом, но цена и состав, как правило, отрезвляют. Терпеть лишения и исходить слюной - не лучший вариант, а вот приготовить желаемый магазинный продукт самостоятельно в домашних условиях - можно.

Ингредиенты:

молоко – 4 стакана;

ядра лесных орехов (можно арахис или грецкие) – 3-4 ст.л.;

сахар-песок – 4 ст.;

мука пшеничная – 4 ст.л.;

тёмный какао-порошок – 6 ст.л.;

масло сливочное – 1 пачка;

соль – половинка чайной ложки.

Приготовление:

1. Соединяем в миске сахарный песок, какао и муку.

2. Затем постепенно небольшими порциями наливаем молоко и сразу размешиваем, чтобы не было комочков.

3. После того, как все молоко будет вылито, переливаем содержимое в кастрюльку и ставим на огонь.

4. Доводим смесь до кипения на слабом огне, постоянно помешивая, чтобы не подгорела и не пристала ко дну кастрюлю.

5. Далее добавляем измельченные в блендере или растертые в ступке орешки, масло; солим и перемешиваем.

6. Варим Нутеллу на медленном огне, не забывая мешать, до загустения.

Готовую Нутеллу остужаем, перекладываем в баночку с крышкой и храним в холодильнике. Сваренная таким способом в домашних условиях Нутелла получается однородной, эластичной и хорошо намазывается на бутерброды, печенья и т.д.

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Мария Зимина