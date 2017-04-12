Вкусный и полезный шоколад для деток
Ни для кого не секрет, что все детишки обожают шоколад. Но самый лучший шоколад - это лично приготовленный мамой или бабушкой.
Ингредиенты:
● Какао — 100 г
● Сливки или молоко — 50 мл
● Сахарная пудра — 2 ст. ложки
● Сливочное масло — 50 г
● По желанию можно добавить ваниль или ванильный сахар, корицу, орехи, курагу и изюм.
Приготовление:
На маленьком огне, подогреваем сливки не доводя до кипения. Растворяем в них сахар и ваниль. Добавляем сливочное масло и корицу.
Получившуюся смесь выливаем в какао порошок небольшими порциями и тщательно вымешиваем. Не спешите сразу выливать всю жидкость, это может послужить образованию комочков.
И слегка подогреваем на паровой бане или медленном огне.
По желанию добавляем изюм и орех. Добавив орехи, вы сделаете этот шоколад не только вкусным но и полезным.
Распределяем по формам и отправляем остывать в холодильник.Мария Зимина