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Вкусный и полезный шоколад для деток

Вкусный и полезный шоколад для деток
 

Ни для кого не секрет, что все детишки обожают шоколад. Но самый лучший шоколад - это лично приготовленный мамой или бабушкой.

Ингредиенты:

● Какао — 100 г

● Сливки или молоко — 50 мл

● Сахарная пудра — 2 ст. ложки

● Сливочное масло — 50 г

● По желанию можно добавить ваниль или ванильный сахар, корицу, орехи, курагу и изюм.

Приготовление:

На маленьком огне, подогреваем сливки не доводя до кипения. Растворяем в них сахар и ваниль. Добавляем сливочное масло и корицу.

Получившуюся смесь выливаем в какао порошок небольшими порциями и тщательно вымешиваем. Не спешите сразу выливать всю жидкость, это может послужить образованию комочков.

И слегка подогреваем на паровой бане или медленном огне.

По желанию добавляем изюм и орех. Добавив орехи, вы сделаете этот шоколад не только вкусным но и полезным.

Распределяем по формам и отправляем остывать в холодильник.

Мария Зимина
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