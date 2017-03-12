Картофельные шарики

Картофельные шарики - интересное и необычное блюдо, которое может подаваться как самостоятельно, так и в качестве гарнира для блюд из мяса или рыбы.

Ингредиенты:

1 кг картофеля

красный и черный молотый перец

2 столовых ложки муки

1 яйцо

соль

растительное масло

зелень

2 столовых ложки сливочного масла

сметана

Приготовление:

1. Картофель почистить, залить водой, присолить, сварить. Приготовить пюре. Затем добавить в приготовленное пюре яйцо, сливочное масло, поперчить.

2. Все смешать. Еще из теплого пюре сформировать шарики, обвалять их в муке. В сковородку налить растительного масла в большом количестве, подогреть его, поджарить в нем шарики до образования золотистой корочки.

3. Выложить на плоское блюдо, присыпать порезанной зеленью.

Приятного аппетита!

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Мария Зимина