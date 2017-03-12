Картофельные шарики
Картофельные шарики - интересное и необычное блюдо, которое может подаваться как самостоятельно, так и в качестве гарнира для блюд из мяса или рыбы.
Ингредиенты:
1 кг картофеля
красный и черный молотый перец
2 столовых ложки муки
1 яйцо
соль
растительное масло
зелень
2 столовых ложки сливочного масла
сметана
Приготовление:
1. Картофель почистить, залить водой, присолить, сварить. Приготовить пюре. Затем добавить в приготовленное пюре яйцо, сливочное масло, поперчить.
2. Все смешать. Еще из теплого пюре сформировать шарики, обвалять их в муке. В сковородку налить растительного масла в большом количестве, подогреть его, поджарить в нем шарики до образования золотистой корочки.
3. Выложить на плоское блюдо, присыпать порезанной зеленью.
Приятного аппетита!Мария Зимина