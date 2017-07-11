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Рулетики из блинчиков с творожно–банановым кремом

Рулетики из блинчиков с творожно–банановым кремом. 13277.jpeg
 

Нежные  и потрясающе вкусные, не оставят никого равнодушными. Вкуснее вы не пробовали!

Ингредиенты:

Для блинов:

Рисовая мука (можно заменить на обычную) — 200 г

Крахмал картофельный — 20 г

Сахар — 40 г

Молоко — 500 мл

Яйца — 2 шт.

Сливочное масло — 30 г

Растительное масло — для жарки

Соль — 1 щепотка

Для начинки:

Жирный творог — 200 г

Сметана — 3 ст. л.

Сгущенка — 3 ст. л.

Банан — 2 шт.

Для соуса:

Сахар — 2 ст. л.

Какао–порошок — 2 ст. л.

Сметана — 2 ст. л.

Сливочное масло — 30 г

Приготовление:

1. В большой миске смешать муку, крахмал, сахар и щепотку соли.

2. Влить молоко и перемешать.

3. Добавить яйца и растопленное сливочное масло. Все взбить венчиком.

4. Обжарить с двух сторон, как обычные блины.

5. Для начинки: смешать творог, сметану и сгущенку. Намазать блин. Можно сложить 2 или 3 блина рядом как бы внахлест — получится полотно из блинов

6. На край ближнего блина выложить дольки бананов и свернуть в тугой ролл. Нарезать на кусочки.

7. Для соуса: в ковшике смешать все ингредиенты, прогреть, пока соус не станет жидким. Полить им блинчики и подавать.

Мария Зимина
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