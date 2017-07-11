Рулетики из блинчиков с творожно–банановым кремом
Нежные и потрясающе вкусные, не оставят никого равнодушными. Вкуснее вы не пробовали!
Ингредиенты:
Для блинов:
Рисовая мука (можно заменить на обычную) — 200 г
Крахмал картофельный — 20 г
Сахар — 40 г
Молоко — 500 мл
Яйца — 2 шт.
Сливочное масло — 30 г
Растительное масло — для жарки
Соль — 1 щепотка
Для начинки:
Жирный творог — 200 г
Сметана — 3 ст. л.
Сгущенка — 3 ст. л.
Банан — 2 шт.
Для соуса:
Сахар — 2 ст. л.
Какао–порошок — 2 ст. л.
Сметана — 2 ст. л.
Сливочное масло — 30 г
Приготовление:
1. В большой миске смешать муку, крахмал, сахар и щепотку соли.
2. Влить молоко и перемешать.
3. Добавить яйца и растопленное сливочное масло. Все взбить венчиком.
4. Обжарить с двух сторон, как обычные блины.
5. Для начинки: смешать творог, сметану и сгущенку. Намазать блин. Можно сложить 2 или 3 блина рядом как бы внахлест — получится полотно из блинов
6. На край ближнего блина выложить дольки бананов и свернуть в тугой ролл. Нарезать на кусочки.
7. Для соуса: в ковшике смешать все ингредиенты, прогреть, пока соус не станет жидким. Полить им блинчики и подавать.Мария Зимина