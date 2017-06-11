Мягкие апельсиновые печенья

Просто удивительно вкусные, мягкие и нежные, а также обладающие потрясающим ароматом благодаря апельсиновой начинке, печенья-булочки, которые помимо всего прочего еще и совсем простенькие и быстрые в приготовлении.

Ингредиенты:

- мука 2 стакана

- яйцо 1 шт

- масло сливочное 50 г

- сметана 3 ст.л.

- сахар 80 г

- сода ½ ч.л.

- соль щепотка

Начинка:

- апельсин 1 шт.

- сахар 160 г

- крахмал 1 ст.л.

Приготовление:

1. Масло растереть с сахаром, добавить сметану, яйцо, соду, соль, муку, все тщательно перемешать, замешанное тесто завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник.

2. Для начинки апельсин разрезать по долькам, вынуть косточки, на блендере взбить с кожурой, сахаром и крахмалом.

3. Тесто достать, раскатать, выложить начинку, разровнять, завернуть в рулет. Готовый рулет положить на время в холодильник. Достать, порезать кусочками по 3 см, выложить на противень, смазанный сливочным маслом, срезом вниз.

4. Выпекать в духовке при температуре 220 ºС около 15-20 минут.

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Мария Зимина