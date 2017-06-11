Мягкие апельсиновые печенья
Просто удивительно вкусные, мягкие и нежные, а также обладающие потрясающим ароматом благодаря апельсиновой начинке, печенья-булочки, которые помимо всего прочего еще и совсем простенькие и быстрые в приготовлении.
Ингредиенты:
- мука 2 стакана
- яйцо 1 шт
- масло сливочное 50 г
- сметана 3 ст.л.
- сахар 80 г
- сода ½ ч.л.
- соль щепотка
Начинка:
- апельсин 1 шт.
- сахар 160 г
- крахмал 1 ст.л.
Приготовление:
1. Масло растереть с сахаром, добавить сметану, яйцо, соду, соль, муку, все тщательно перемешать, замешанное тесто завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник.
2. Для начинки апельсин разрезать по долькам, вынуть косточки, на блендере взбить с кожурой, сахаром и крахмалом.
3. Тесто достать, раскатать, выложить начинку, разровнять, завернуть в рулет. Готовый рулет положить на время в холодильник. Достать, порезать кусочками по 3 см, выложить на противень, смазанный сливочным маслом, срезом вниз.
4. Выпекать в духовке при температуре 220 ºС около 15-20 минут.Мария Зимина