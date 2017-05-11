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Йогуртовый низкокалорийный торт с киви и бананом

Йогуртовый низкокалорийный торт с киви и бананом
 

Йогуртовый торт получается невероятно легким, нежным и вкусным. Очень быстро готовится, на основе фруктов и йогурта. Обязательно приготовьте.

Ингредиенты:

- 200 гр песочного печенья

- 70 гр сливочного масла

- 4 киви

- 2 банана

- 500 мл йогурта

- 70 гр сахара

- 1 столовая ложка лимонного сока

- 4 чайные ложки желатина

- 0.5 стакана кипяченой воды

Украшение торта:

- 2 киви

- 40 гр миндальных лепестков

Приготовление:

1. Печенье измельчить в крошку и добавить размягчённое сливочное масло (если масло твёрдое, то его можно растопить на водяной бане).

2. Перемешать всё в однородную массу.

3. Разъёмную форму застелить пергаментом и выложить печенье в корж. Поставить заготовку в холодильник минимум на 30 минут.

4. Залить желатин 0,5 стакана воды и оставить его разбухать на 25-30 минут.

5. Киви очистить и нарезать кубиками. Соединить киви, лимонный сок и сахар.

6. Прогреть всё на среднем огне 2-3 минуты, чтобы киви выделили сок, затем остудить.

7. В полученную массу влить желатин и йогурт. Хорошо всё перемешать.

8. На корж выложить 1-2 порезанных банана. Затем залить всё йогуртовой массой и поставить застывать в морозильную камеру или холодильник на 6 часов или на ночь.

9. Готовый торт вынуть из формы и аккуратно удалить пергамент. Украсить ломтиками киви и слегка обжаренными миндальными лепестками.

Мария Зимина
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