Йогуртовый низкокалорийный торт с киви и бананом
Йогуртовый торт получается невероятно легким, нежным и вкусным. Очень быстро готовится, на основе фруктов и йогурта. Обязательно приготовьте.
Ингредиенты:
- 200 гр песочного печенья
- 70 гр сливочного масла
- 4 киви
- 2 банана
- 500 мл йогурта
- 70 гр сахара
- 1 столовая ложка лимонного сока
- 4 чайные ложки желатина
- 0.5 стакана кипяченой воды
Украшение торта:
- 2 киви
- 40 гр миндальных лепестков
Приготовление:
1. Печенье измельчить в крошку и добавить размягчённое сливочное масло (если масло твёрдое, то его можно растопить на водяной бане).
2. Перемешать всё в однородную массу.
3. Разъёмную форму застелить пергаментом и выложить печенье в корж. Поставить заготовку в холодильник минимум на 30 минут.
4. Залить желатин 0,5 стакана воды и оставить его разбухать на 25-30 минут.
5. Киви очистить и нарезать кубиками. Соединить киви, лимонный сок и сахар.
6. Прогреть всё на среднем огне 2-3 минуты, чтобы киви выделили сок, затем остудить.
7. В полученную массу влить желатин и йогурт. Хорошо всё перемешать.
8. На корж выложить 1-2 порезанных банана. Затем залить всё йогуртовой массой и поставить застывать в морозильную камеру или холодильник на 6 часов или на ночь.
9. Готовый торт вынуть из формы и аккуратно удалить пергамент. Украсить ломтиками киви и слегка обжаренными миндальными лепестками.Мария Зимина