Булочки с маком
Пышные ароматные булочки - желанное угощение в каждом доме. Мак - полезный ингредиент. Он помогает бороться с бессонницей и снижает головные боли. Кусочек макового рулета или маковой булочки с зеленым чаем поможет успокоить организм после напряженного дня.
Ингредиенты:
Мука - 500 г
Сухие дрожжи - 1 ст. л.
Молоко - 200 мл
Сахар - 5 ст. л.
Яйца куриные - 2 шт.
Сливочное масло - 50 г
Щепотка соли
Начинка:
Мак кондитерский - 150 г
Сахар - 1 ст. л.
Молоко - 1 ст. л.
Приготовление:
1. Приготовим опару для теста. Для этого в теплом молоке растворяем 1 ст. л. сахара и дрожжи, всыпаем 250 г муки, перемешиваем до исчезновения комочков и оставляем в теплом месте до увеличения на 1,5 часа.
2. Яйца взбиваем с оставшимся сахаром и солью. Соединяем опару с размягченным маслом и яйцами.
3. Постепенно всыпаем оставшуюся муку и замешиваем мягкое тесто. Миску с тестом укрываем пищевой пленкой и оставляем в холодном месте на 2–3 часа (можно на ночь).
4. Для приготовления начинки кипятим молоко, всыпаем мак и помешивая варим минуты 2-3. Остужаем. Откидываем на сито, чтоб стекла жидкость. Добавляем сахар. Перемешиваем.
5. Подошедшее тесто выкладываем на стол, присыпанный мукой. Раскатываем тесто в прямоугольник 30х60 см. По поверхности теста распределяем начинку, складываем тесто втрое (внахлест с обеих сторон к середине), слегка придавливаем, разрезаем поперек на 12 полосок шириной 3 см.
6. Из полосок скручиваем булочки с маком в форме веночка — каждую полоску перекручиваем по спирали 3–4 раза и сворачиваем в кольцо, концы скрепляем.
7. Выкладываем булочки на противень на расстоянии друг от друга. Выпекаем булочки с маком при температуре 210 градусов в течение 25–30 минут.Мария Зимина