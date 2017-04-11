Булочки с маком

Пышные ароматные булочки - желанное угощение в каждом доме. Мак - полезный ингредиент. Он помогает бороться с бессонницей и снижает головные боли. Кусочек макового рулета или маковой булочки с зеленым чаем поможет успокоить организм после напряженного дня.

Ингредиенты:

Мука - 500 г

Сухие дрожжи - 1 ст. л.

Молоко - 200 мл

Сахар - 5 ст. л.

Яйца куриные - 2 шт.

Сливочное масло - 50 г

Щепотка соли

Начинка:

Мак кондитерский - 150 г

Сахар - 1 ст. л.

Молоко - 1 ст. л.

Приготовление:

1. Приготовим опару для теста. Для этого в теплом молоке растворяем 1 ст. л. сахара и дрожжи, всыпаем 250 г муки, перемешиваем до исчезновения комочков и оставляем в теплом месте до увеличения на 1,5 часа.

2. Яйца взбиваем с оставшимся сахаром и солью. Соединяем опару с размягченным маслом и яйцами.

3. Постепенно всыпаем оставшуюся муку и замешиваем мягкое тесто. Миску с тестом укрываем пищевой пленкой и оставляем в холодном месте на 2–3 часа (можно на ночь).

4. Для приготовления начинки кипятим молоко, всыпаем мак и помешивая варим минуты 2-3. Остужаем. Откидываем на сито, чтоб стекла жидкость. Добавляем сахар. Перемешиваем.

5. Подошедшее тесто выкладываем на стол, присыпанный мукой. Раскатываем тесто в прямоугольник 30х60 см. По поверхности теста распределяем начинку, складываем тесто втрое (внахлест с обеих сторон к середине), слегка придавливаем, разрезаем поперек на 12 полосок шириной 3 см.

6. Из полосок скручиваем булочки с маком в форме веночка — каждую полоску перекручиваем по спирали 3–4 раза и сворачиваем в кольцо, концы скрепляем.

7. Выкладываем булочки на противень на расстоянии друг от друга. Выпекаем булочки с маком при температуре 210 градусов в течение 25–30 минут.

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Мария Зимина