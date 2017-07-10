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Сырники в духовке

Сырники в духовке
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Сырники получаются нежирными, так как не жарятся в масле. Время приготовления таких сырничков сводится к минимуму. По вкусу и внешнему виду напоминают маленькие сырные булочки.

Ингредиенты:

— творог — 0,5 кг

— яйца — 2 шт.

— манная крупа — 2 ст. л.

— изюм — 100-200 г

— соль, сахар — по вкусу

— сода (гашеная) — 0,5 ч. л.

— ваниль

— мука

Приготовление:

Творог хорошо размять или пропустить через мясорубку. Добавить яйца, манку, соль, сахар и ваниль. Хорошо перемешать и дать постоять минут 30.

Затем добавить гашеную соду, изюм и муку. Муки нужно столько, чтобы тесто не липло к рукам. Тесто хорошо вымешать.

Противень застелить пергаментной бумагой.

Из теста сформировать сырнички и выложить на противень.

Выпекать при температуре 180 градусов 30-40 минут до зарумянивания.

Подавать со сметаной.

Мария Зимина
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