Сырники в духовке
Сырники получаются нежирными, так как не жарятся в масле. Время приготовления таких сырничков сводится к минимуму. По вкусу и внешнему виду напоминают маленькие сырные булочки.
Ингредиенты:
— творог — 0,5 кг
— яйца — 2 шт.
— манная крупа — 2 ст. л.
— изюм — 100-200 г
— соль, сахар — по вкусу
— сода (гашеная) — 0,5 ч. л.
— ваниль
— мука
Приготовление:
Творог хорошо размять или пропустить через мясорубку. Добавить яйца, манку, соль, сахар и ваниль. Хорошо перемешать и дать постоять минут 30.
Затем добавить гашеную соду, изюм и муку. Муки нужно столько, чтобы тесто не липло к рукам. Тесто хорошо вымешать.
Противень застелить пергаментной бумагой.
Из теста сформировать сырнички и выложить на противень.
Выпекать при температуре 180 градусов 30-40 минут до зарумянивания.
Подавать со сметаной.Мария Зимина