Сливочно-грибной соус

Одним из самых ароматных и нежных соусов является сливочно-грибной - его можно подать к мясу, курице, овощам или пасте.

Ингредиенты:

Шампиньоны – 300 г

Лук репчатый – 1 средняя головка

Помидоры-черри – 200 г

Сливки 35% - 100 мл

Чеснок – 2 зубчика

Оливковое масло для жарки

Приготовление:

1. Шампиньоны нарезать ломтиками или на четвертинки. Лук нарезать мелким кубиком. Помидоры нарезать на половинки или четвертинки.

2. В сковороде разогреть оливковое масло и слегка обжарить половинки зубчиков чеснока. Чеснок убрать.

3. Обжарить до прозрачности лук, добавить грибы и выпарить выделившейся сок (это займёт минут 5-7).

4. Добавить помидоры, перемешать и жарить ещё 5 минут. Залить сливками и на среднем огне слегка выпарить соус (минут 10-12). Соус готов.

5. Подавать можно с гречкой, рисом, макаронами, картошкой, отварным мясом. Для подачи гарнир можно смешать с соусом и прогреть всё вместе минуты 2 или выложить соус сверху на гарнир.

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Мария Зимина