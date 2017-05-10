 
           
Статьи / Мой дом  / 

Готовим дома

Сливочно-грибной соус

Сливочно-грибной соус
 

Одним из самых ароматных и нежных соусов является сливочно-грибной - его можно подать к мясу, курице, овощам или пасте. 

Ингредиенты:

Шампиньоны – 300 г

Лук репчатый – 1 средняя головка

Помидоры-черри – 200 г

Сливки 35% - 100 мл

Чеснок – 2 зубчика

Оливковое масло для жарки

Приготовление:

1. Шампиньоны нарезать ломтиками или на четвертинки. Лук нарезать мелким кубиком. Помидоры нарезать на половинки или четвертинки.

2. В сковороде разогреть оливковое масло и слегка обжарить половинки зубчиков чеснока. Чеснок убрать.

3. Обжарить до прозрачности лук, добавить грибы и выпарить выделившейся сок (это займёт минут 5-7).

4. Добавить помидоры, перемешать и жарить ещё 5 минут. Залить сливками и на среднем огне слегка выпарить соус (минут 10-12). Соус готов.

5. Подавать можно с гречкой, рисом, макаронами, картошкой, отварным мясом. Для подачи гарнир можно смешать с  соусом и прогреть всё вместе минуты 2 или выложить соус сверху на гарнир.

Мария Зимина
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Готовим дома Рукоделие и дизайн Цветоводство Праздники Хозяйке на заметку Домашние питомцы Кухни народов мира
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100