Сливочно-грибной соус
Одним из самых ароматных и нежных соусов является сливочно-грибной - его можно подать к мясу, курице, овощам или пасте.
Ингредиенты:
Шампиньоны – 300 г
Лук репчатый – 1 средняя головка
Помидоры-черри – 200 г
Сливки 35% - 100 мл
Чеснок – 2 зубчика
Оливковое масло для жарки
Приготовление:
1. Шампиньоны нарезать ломтиками или на четвертинки. Лук нарезать мелким кубиком. Помидоры нарезать на половинки или четвертинки.
2. В сковороде разогреть оливковое масло и слегка обжарить половинки зубчиков чеснока. Чеснок убрать.
3. Обжарить до прозрачности лук, добавить грибы и выпарить выделившейся сок (это займёт минут 5-7).
4. Добавить помидоры, перемешать и жарить ещё 5 минут. Залить сливками и на среднем огне слегка выпарить соус (минут 10-12). Соус готов.
5. Подавать можно с гречкой, рисом, макаронами, картошкой, отварным мясом. Для подачи гарнир можно смешать с соусом и прогреть всё вместе минуты 2 или выложить соус сверху на гарнир.Мария Зимина