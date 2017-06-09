Самый вкусный картофель запеченный в духовке

Картофель запеченный в духовке - отличный гарнир и вкусное самостоятельное блюдо.

Ингредиенты:

- 2 столовых ложки размягченного сливочного масла

- 6-7 маленьких картофелин

- 1/2 стакана молока

- 1,5 стакана жирных сливок

- 2 столовых ложки муки

- 3-5 зубчиков чеснока, выдавить

- 1 чайная ложка соли

- перец

- 1,5 стакана тертого сыра

- зеленый лук, мелко порубить

Приготовление:

Нагрейте духовку до 200 градусов.

Форму для запекания смажьте сливочным маслом.

Картофель нарежьте и выложите в блюдо для запекания.

Молоко смешайте со сливками, добавьте муку, чеснок, соль и перец. Перемешайте.

Залейте этой смесью картофель.

Закройте фольгой и выпекайте 30 минут. Снимите фольгу и держите еще 20-30 минут. Прямо перед подачей сверху присыпьте тертым сыром и подержите еще 3-5 минут, чтобы он расплавился.

Присыпьте зеленым луком и подавайте.

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Мария Зимина