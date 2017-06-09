Самый вкусный картофель запеченный в духовке
Картофель запеченный в духовке - отличный гарнир и вкусное самостоятельное блюдо.
Ингредиенты:
- 2 столовых ложки размягченного сливочного масла
- 6-7 маленьких картофелин
- 1/2 стакана молока
- 1,5 стакана жирных сливок
- 2 столовых ложки муки
- 3-5 зубчиков чеснока, выдавить
- 1 чайная ложка соли
- перец
- 1,5 стакана тертого сыра
- зеленый лук, мелко порубить
Приготовление:
Нагрейте духовку до 200 градусов.
Форму для запекания смажьте сливочным маслом.
Картофель нарежьте и выложите в блюдо для запекания.
Молоко смешайте со сливками, добавьте муку, чеснок, соль и перец. Перемешайте.
Залейте этой смесью картофель.
Закройте фольгой и выпекайте 30 минут. Снимите фольгу и держите еще 20-30 минут. Прямо перед подачей сверху присыпьте тертым сыром и подержите еще 3-5 минут, чтобы он расплавился.
Присыпьте зеленым луком и подавайте.
Мария Зимина