Куриное филе под сыром с помидорами

Запеченное куриное филе - это очень вкусное питательное блюдо, которое приходится по вкусу многим.

Ингредиенты:

- филе куриное, 600-700 гр.;

- помидоры, 3-4 шт;

- любой твердый сыр;

- приправы по вкусу.

Приготовление:

1. Прежде чем начать колдовство над курицей, необходимо включить духовку на 190 градусов.

2. Филе режем на тонкие пласты, около 1 см толщиной. Можно сделать длинные кусочки, можно разрезат напополам. Выкладываем на противень и с обеих сторон посыпаем солью и приправками по вкусу. Например, черный перец, карри и имбирь.

3. Режем помидоры кружочками. Выкладываем на каждый кусочек филе по кружку помидора.

4. Сыр можно не тереть, а просто нарезать тонкими ломтиками. Либо посыпаем сыром, либо кладем ломтик на помидор.

5. Тем временем духовка должна уже нагреться. Водружаем в нее наш противень с будущей вкусностью и ждем 25 минут.

7. Готовность филейных кусочков можно определить по зарумянившемуся сыру. При температуре 190 градусов время зарумянивания как раз совпадает со временем готовности филешек.

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Мария Зимина