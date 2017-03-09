Йогуртовый пудинг с дыней и шоколадом

В холодном десерте сочетаются фруктовые и шоколадные нотки. А еще он очень легкий и низкокалорийный.

Ингредиенты:

100 граммов горького шоколада

½ дыни среднего размера

4 желтка

150 граммов сахара

2 неполных стакана молока

3 баночки йогурта

25 граммов желатина

Приготовление:

Выливаем один стакан молока в кастрюльку и на небольшом огне растворяем в нем плитку шоколада. Затем взбиваем два желтка с 50 граммами сахара и вводим их в шоколадно-молочную смесь.

Желатин замачиваем в небольшом количестве воды и смешиваем с йогуртом и шоколадно-молочной смесью. Размешав до однородности, заливаем пудинг в формочки (или в одну форму), заполняя их наполовину. Ставим на несколько часов в холодильник и занимаемся второй, дынной частью.

100 граммов сахара растворяем в стакане молока, доводим до кипения, добавляем туда два взбитых желтка. Из мякоти дыни делаем пюре и добавляем в эту смесь, вливая туда же йогурт и растворенный в воде желатин. На застывший шоколадный слой выливаем дынный и ставим охлаждаться. В итоге получается двухслойный пудинг.

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Мария Зимина